Ana Paula Mirabal se alzó como Miss Teen Model Universo

187573

Ana Paula Mirabal, Miss Teen Belleza Venezuela, se alzó con el título Miss Teen Model Universo en su edición 2023, un concurso que se celebró en España.

Lea también: De sufrir bullying a miss Venezuela 2022: La historia de Diana Silva

La joven tachirense conquistó al jurado con sus ojos verdes, su esbelta figura y belleza indiscutible, pero fue su actitud arrolladora la que, sin duda, convenció a quienes tenían la responsabilidad de elegir a la sustituta de Karen Gentill, la reina saliente.

“¡Ganamos, Venezuela! Estoy muy contenta por este logro que no solo es mío, sino de todo un país que me apoyó desde que me alcé con el título nacional. Seguiré trabajando con disciplina y amor para dejar el nombre de mi país muy en alto”, expresó Ana Paula Mirabal.

La reina de belleza añadió: “Quiero agradecer cada mensaje, cada consejo y cada oración. El calor de mi gente lo sentí de este lado del mundo y es lo más valioso de este camino que me llevó a cumplir una gran meta. No puedo dejar de agradecer a mi organización, que presiden Fred Montaño y Sandro Bustillo, quienes me ayudaron con poderosas herramientas que le llevaron a este día”.

Con 19 años, Miss Teen Model Universo 2023 es estudiante de Comunicación Social y tiene un espacio radial en la emisora Super Estero 981 en el Oriente del país. Es así como de lunes a viernes se le puede escuchar a partir de las 11:00 de la mañana en el programa “Harakiri”, donde aborda temas generales.

De igual modo, desarrolla una labor social que ayuda a los animales en situación de calle y desde temprana edad, junto a su madre, busca ayudar pacientes con enfermedades crónicas.

Noticia al Día

Con información de Últimas Noticias