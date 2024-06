Ana Gabriel asegura que está bien de salud y que continuará su gira

La influenza que sufrió Ana Gabriel se agravó hasta convertirse en neumonía; lo cual, obligó a la cantante de origen mexicano a ser hospitalizada para recibir el tratamiento correspondiente.

Tal como lo dio a conocer, el pasado 19 de mayo, cuando informó que cancelaría sus conciertos de la gira Un deseo más. Y si bien, estaba en Santiago de Chile, tuvo que viajar a Estados Unidos para seguir con su recuperación.

“Dadas las condiciones médicas, regreso a Miami, para poderme reponer de esta neumonía porque no vemos un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes. Gracias por el entendimiento”, mencionó en aquella ocasión.



Ahora, la intérprete de “Simplemente amigos” da un nuevo reporte sobre su situación médica, que augurará un panorama mucho más optimista. “Mis queridos amigos. Aquí reportándome con una mejoría en mi salud, sé que están preocupados”, dijo en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Pero quiero decirles que la gira Un deseo más va a continuar, a partir del 7 de junio en Santiago de Chile; de ahí me pasó a Paraguay y de Paraguay a Colombia; Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Leiva. Me paso a Europa y de Europa me regreso para estar en Brasil, 26 de julio”, continuó.

“La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud, está viento en popa. Lento pero seguro. Así es que tienen a Ana Gabriel para ratito. Les quiero mucho y gracias por esperar. Pero, sobretodo, pedirles que confíen que voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho, por eso es que me estoy cuidando. Le mando un abrazo fuerte y muchas bendiciones”.

Noticia al Día/People