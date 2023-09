159797

-Este martes 26 de septiembre, fue aprobada en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de la Ley de Fomento de Exportaciones No Petroleras, presentado por el presidente, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional (AN), con el objetivo de establecer y desarrollar mecanismos orientados a facilitar la exportación de bienes y servicios no petroleros para generar ingresos al país y avanzar en la recuperación económica.

El diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, fue el encargado de presentar el proyecto ante la plenaria del Parlamento y destacó que “el instrumento legal establece la creación de un Fondo Nacional para la Exportación, que estará adscrito y administrado por la Agencia de Promoción de Exportaciones”.

De igual manera, indicó que la normativa legal, tiene como finalidad promover el desarrollo armónico de la economía nacional, con miras a elevar la calidad de vida de la población, generar fuentes de trabajo y fortalecer la soberanía económica.

Explicó que el proyecto plantea una ley con la que todos los sectores deben estar comprometidos y mencionó algunos aspectos claves del texto como las consideraciones sobre los procesos logísticos, trámites y de costos.

Clima de tranquilidad económica

Por su parte, el diputado Carlos Ronderos, aseguró que esta Ley genera un clima de tranquilidad económica para el país y refirió que, desde la bancada de oposición, “se apoyará esta iniciativa del Ejecutivo nacional, porque impulsa el bienestar de la nación.

Entre tanto, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, aseguró que de conformidad con lo establecido en el artículo 204 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la AN, se debatió y se aprobó en su primera discusión esta importante ley que ahora será debatida con el pueblo y estudiada para avanzar a la segunda discusión y se promulgue para el beneficio del pueblo.

#26Sep || Queda aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley de Fomento a las Exportaciones No Petroleras, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 104 del… pic.twitter.com/pnM1IaTsWB — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) September 26, 2023

Noticia al Día/Con información de VTV