AN aprobó en primera discusión Ley Orgánica de Extinción de Dominio

-En la sesión emitida este 31 de marzo de la Asamblea Nacional (AN) aprobó una sesión especial este viernes con el propósito de abrir debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El proyecto fue presentado por el diputado Diosdado Cabello, quien detalló: “A nosotros no nos interesa el color político del que sean, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción, que se prepare”.

Sobre la propuesta se conoce que es una ley que también tienen otros países y funciona como un mecanismo eficaz contra el crimen organizado.

En la lectura de la exposición de motivos de Cabello, el diputado mencionó que la normativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Estado en la lucha de ese flagelo.

En el mismo orden de ideas, denunció que dicho flagelo de la corrupción daña a toda una sociedad y por ello, «la Revolución Bolivariana está dispuesta a combatirla, caiga quien caiga».

Por su parte, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, añadió: “Si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema (económico, político, social) no vamos a poder desprendernos de estos hechos”. Por lo cual, se dio la aprobación en primer a discusión del proyecto, con urgencia.

