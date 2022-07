Amigos con derechos, amigovios, peor es nada… ¿es posible no enamorarse?

julio 19, 2022 - 10:43 am

El 19 de julio se celebra el Día Internacional referido a este tipo de relaciones donde la constante es el sexo sin compromiso

Tener amigos con derechos o con beneficios es una fórmula muy frecuente en los tiempos actuales. Para algunos es una forma de calmar a las hormonas, con cierto margen de seguridad; tener una relación “de cama” que no es exclusiva, pero tampoco es ocasional, con alguien en quien confiamos.

Que el 19 de julio se celebre el Día del Amigo con Derechos, nos da pie para hablar de un tema actual, pero que se mantiene bajo el velo de lo clandestino, dada las características propias de este vínculo o acuerdo entre dos personas adultas.

“La gran ventaja de contar con un amigo con derechos es disfrutar de encuentros sexuales sin compromisos, ni rendirle cuentas, ni llamadas, ni problemas, pero sí teniendo un vínculo”, señala un artículo publicado por El País, de Uruguay.

La picardía, el misterio, la sensualidad y la camaradería se unen en una “pareja” de amigos secretos, donde existe un pre-acuerdo de no involucrar los sentimientos propios de un noviazgo o una relación de exclusividad.

“La idea es aprovechar y disfrutar sin límites hasta que alguno de los dos desee cambiar para buscar algo diferente”, sin afectar la amistad entre ambos.

Según la doctora Heidi Reeder, especialista en el estudio de los vínculos entre hombres y mujeres, de la Boise State University (EE. UU.), en 76% de los casos el sexo entre amigos fortalece la amistad.

Sin embargo, otras voces afirman que el sexo fuera de una relación formal, con el pasar del tiempo, puede provocar daños emocionales a alguna de las partes involucradas.

Tener un amigovio ¿es buena idea?

“Los amigovios podrían ser definidos como una pareja que se conoce, que mantiene cierta complicidad y en la que existe una atracción. Sin embargo, en ella no existe más compromiso que el que podríamos identificar en una relación de amistad”, define la página La mente es maravillosa.

“Mi amigovio es un hombre al cual veo cuando acordamos, por un tiempo determinado, no excluimos a terceros, el trato es cordial y amoroso, podemos tener intimidad sexual, pero solo el compromiso de amigos. En realidad, no queremos asumir explícitamente el compromiso de una relación formal”, relata un testimonio.

Son relaciones abiertas, que pueden ser breve o durar años; todo depende de la madurez, expectativas y claridad con la cual asuman los participantes un “estar sin estar”, sin obligaciones, intimidad limitada y cero enamoramientos.

Terror a pertenecer

Para la reconocida psicóloga clínica Nancy Álvarez, experta en terapia de parejas y familia, las relaciones del tipo “amigos con derechos” es una fachada para esconder carencias y temores.

En un artículo de opinión publicado por El Tiempo Latino señala que “esto nos habla de la hipersexualizacion del mundo, de huir de la intimidad, el vínculo y el compromiso. Es el terror a pertenecer, lo que nos confirma los dos grandes temores que sufren las personas con infancias traumáticas: miedo a estar cerca y miedo a estar lejos”.

Aclara que su posición no tiene que ver con ser chapada a la antigua. “No soy desfasada ni poco moderna. Ser moderno y libre no es igual a vivir en libertinaje. La definición de una relación amorosa está bien clara: un espacio de comunicación y sentimientos, basada en el compromiso, la confianza, la reciprocidad (dar y recibir) y en la intimidad”.

Peligros implícitos

La doctora Nancy va más allá en sus apreciaciones y enumera los riesgos. “Las personas que mencionamos al principio no se aman a sí mismas, ni se respetan. Son irresponsables, en tiempos en los que el HIV está de nuevo desbordado. Las infecciones de transmisión sexual, el covid-19, el herpes genital y otras, son una triste y peligrosa realidad”.

“Nadie tiene sexo de fuegos artificiales si no hay un vínculo de afecto, sin un apego sano y seguro. Están confundiendo sexualización con amor. Si quieren eso, que compren un vibrador, que estimula el clítoris como nada, pero no besa, no abraza ni te hace crecer”, puntualiza.

Ser amigos con derechos puede acabar con la amistad

Según un estudio de la Society for Scientific Study of Sexuality, en el momento en el que la amistad se convierte en algo más, el vínculo va perdiendo fuerza y, en la mayoría de los casos, finaliza.

Concretamente, sólo el 26% de las parejas de relaciones con derechos siguen siendo amigos superados los tres años.

La razón estaría asociada a que los sentimientos que puede provocar un encuentro íntimo en el plano físico, no puede ir acompañada de una conversación demasiado íntima o profunda, debido a que puede generar la sensación en el otro de un deseo de mayor compromiso en la relación.

Los 7 «no» de los amigos con derechos

– No te enamores

– No celes

– No le integres a tus rutinas diarias, establece límites

– No permitas que se quede a dormir en tu casa

– No exijas una relación exclusiva

– No actúen como pareja en público

– No celebren juntos fechas como el 14 de febrero

Diez ventajas de tener amigos con derechos

Quienes han vividos este tipo de experiencias y las defienden “a capa y espada”, mencionan una serie de beneficios o ventajas de tener un amigo con derechos.

1. Puedes salir o conocer a otras personas en plan romántico

2. Cada quien paga su cuenta, si así lo prefieren

3. No es obligatorio compartir con su familia y amigos

4. Te libras del deber de llamarle a diario o enviar el mensajito de ‘Buenos días’

5. No le debes explicaciones de nada

6. Dices adiós sin tanto drama

7. Disfrutas del sexo con alguien que te gusta

Con información de:

ADN40 / El País (Uruguay) / Glamour MX / El Tiempo Latino