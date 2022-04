Alyssa Nakken, primera mujer en la historia de las Grandes Ligas en ser coach en el terreno de juego

Los Gigantes han estado preparando a Nakken para un posible cargo como instructora en el terreno. Ya había sido coach de primera durante un juego de exhibición contra los Atléticos en el Coliseo de Oakland hace dos años.

Taking over as tonight’s first base coach:

Alyssa Nakken 🧡🤍 pic.twitter.com/YN7vpYnu7q

— SFGiants (@SFGiants) April 13, 2022