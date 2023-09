153596

Alicia Machado levantó pólvora la semana pasada, al revelar en una entrevista detalles escabrosos en los que asegura que el hijo de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, quien fue su pareja y ahora es novio de Marie Claire Harp, le pegó, la pateó y la amenazó.

La venezolana, de 46 años, quien participa en el reality show de Canela TV llamado Secretos de las Indomables, aseguró que hubo violencia física durante su relación con Figueroa.

“Esa persona, José Manuel Figueroa… es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás. El hombre que golpea y violenta físicamente y mentalmente es una enfermedad. El que está enfermo es él, no eres tú”.

Alicia añadió: “De repente, el cuate, quien además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso. Este cuate se viene encima de mí y me empieza a dar patadas, en el suelo, con una bota de este tamaño”.

Machado agregó que días después de este lamentable incidente, José Manuel la amenazó vía telefónica: “Esto nunca lo había hablado, pero ya me vale ma… porque ¿ya cuántas veces más me va a amenazar de muerte? Lo primero que hizo fue amenazarme, fue llamar y decirme ‘voy a hacer que te saquen de México, voy a hacer que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten”.

La respuesta de José Manuel a Alicia Machado

El pasado viernes 8 de septiembre por la mañana, José Manuel Figueroa concedió una entrevista al programa Sale el Sol de Imagen TV, y aprovechó este espacio para desmentir lo dicho por su ex pareja.

El cantante mexicano salió al paso y la desmintió, aclarando que la violenta es ella y que cuando eran novios, la sacó de su casa y de su vida porque lo cacheteó y le tumbó el portón de su casa con la camioneta.

Figueroa aseguró que ella lo golpeó previo a la celebración de su cumpleaños: “Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero al día siguiente, cuando quiso hacer el desayuno, simplemente le pedí de favor que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca”.

“Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había corrido yo o que le había pedido que se retirara de la casa, porque simplemente no me sentía cómodo con ella, porque la relación había escalado a una situación que no se debe de permitir”.

Asimismo, José Manuel Figueroa le sugirió a Alicia Machado que, en caso de tener pruebas, acuda a la Fiscalía y las presente: “Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la Fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada con sus testigos. Pero tomarlo ahora, para tomarlo para un reality show se me hace injusto y no se me hace válido”.

La telenovela sigue, Figueroa se comprometió en matrimonio con la también modelo venezolana y ex miss Marie Clkaire Harp, oriunda del estado Falcón.

