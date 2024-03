Alicia Machado: A veces me cuesta levantar la cara del dolor que siento por la enfermedad

245792

Durante un live realizado en su cuenta de Instagram la exreina universal de belleza venezolana, Alicia Machado, conmovió a sus seguidores tras revelar detalles de la enfermedad que padece, fibromialgia, la cual la ha conllevado a vivir escenarios desfavorables en su rutina diaria que en ocasiones “le cuesta levantar la cara del dolor”

«Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no saben lo difícil que es llevar lo de la fibromialgia y creen que mi forma de ser en ocasiones es porque sí. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que estoy sería, pero les juro que es mi afección. Eso es lo que me pasa”, expresó

Foto: Cortesía

La también actriz manifestó que en ocasiones le cuesta levantar la cara del dolor que siente, y pidió a las personas a tener más empatía con ella y con todas las personas que padecen dicha enfermedad.

«Después de este live voy a tener cientos de psicólogos indagándome por mi situación y a veces no está tan fácil hablar del tema. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física», puntualizó.

De inmediato, los internautas no perdieron tiempo para reaccionar al anuncio que realizó la también empresaria, quien recibió cientos de mensajes positivos y mucho apoyo de parte de grandes figuras del medio artístico.

En la actualidad, Machado ha mostrado parte de su recuperación y el proceso de aceptación que tuvo que realizar para sobrellevar su estado de salud.

El síndrome de fibromialgia (SFM) es una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza. Afecta principalmente a los tejidos blandos del cuerpo.

Con información 800 Noticias