99905

-En exclusiva para Noticia Al Día, Alexis Blanco entona un mantra informativo sobre la muerte, hoy, en Suiza, de la megaestrella de la música contemporánea, Tina Turner…

ORGULLOSA TINA…Desde las sendas páginas facebook, de Yvett Castellano y Ronald Rodríguez, recién me entero de la partida de la hermosa morena mía, la ex del burro maltratador del Ike, la inolvidable dama que siempre nos acompañó en ese último Tren de medianoche a Georgia.

Coloco y escucho por YouTube sus maravillosos mantras, entonces una dulce corriente memoriosa me va llevando por el Mississippi en mi balandra soñadora, donde doña Tina y yo solemos acudir para intentar representar alguna escena embriagada de amor azúcar marrón. Diga usted, colega latino, Tina Turner y entonces podrá dimensionar su propio orgullo al decir Celia Cruz. Ellas dos, cantando y contando historias de blues y salsa, de barrio y ghetto, de honor y orgullo, de sororidad, sonoridad y belleza superiores…

Sí, me da la gana de comparar a Tina con Celia y a Celia con Tina porque con ellas he aprendido tanto y tanto de la bis fémina…

El caso es que recién supe de la muerte física de la Reina Ácida y mi corazón quiso recordar de nuevo a la madre de esa cosa inútil y corrupta llamada Corpoelec. Porque sentí que algo se apagó abruptamente dentro de mí, una chispa olvidada, una antorcha perdida, alguna canción que, como sus mantras, quizás reinstale mi alma en un suspiro por ella, esa mujer de piernas increíbles, de voz subyugante, estrella cósmica que wikipedia nos introduce como una celebridad ahora fallecida:

“Anna Mae Bullock (Brownsville, Tennessee; 26 de noviembre de 1939-Küsnacht, Suiza; 24 de mayo de 2023), más conocida como Tina Turner, fue una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la «Reina del Rock». Se retiró del escenario y la música en 2013 a la edad de 73 años después de una carrera musical de 54 años…”.

Profundidad de río y altura de una montaña, su voz cambió el modo de sentir e interpretar la música popular que desde bebé corría por su sangre, briosa e indomable como una banda muy fumada, hasta que llegaba ella y entonces arrancaba en Fa la siguiente ruta al paroxismo divino…

Sigue la chuleta wiki auxiliando este rockobituario bendito: “Ganó 8 premios Grammy y entró en el Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 2021 como solista, habiendo sido incluida por primera vez junto a Ike en 1991…”.

Temas como Fool in Love o It’s Gonna Work Out Fine bien podrían haber sido himnos del soul pero sucedió que el arte de Tina Turner siempre estuvo muy por encima de cualquier extravagancia impuesta por la todopoderosa industria del disco en su país de origen.

Por ejemplo, Nutbush City Limits, de 1973, hablaba del Pueblo Marrón, como se llamaba ese lar donde nació, pletórico de músicos cargados de historias profundas como su voz de cascada en trance.

El obituario de la BBC honra la voluntad pacifista de Anne Mae-TINA y envía a Ike Turner al paredón del desprecio: “En sus memorias de 2018, My Love Story, la cantante recordaba el trauma que sufrió a lo largo de su relación. En el libro comparaba el sexo con su marido con “una especie de violación”…”Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba”, escribió…”, se lee en el óbito de BBC Mundo.

Donde, con seguridad, tenían ya preparado dicho obituario, dadas las complicaciones de la Estrella, con cáncer y otras falencias. Leíamos, en inglés: “Después de escapar de Ike, reconstruyó su carrera y se convirtió en una de las mayores estrellas del pop y el rock de los años 80 y 90, con éxitos como Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, I Don’t Wanna Fight y It Takes Two, “Let Me Touch Your Mind” (1972), “Tina Turns the Country On” (1974), “Acid Queen” (1975) y “Rough” (1978).

También protagonizó la película de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome, en la que aparecía otro de sus éxitos, We don’t need another hero; y la ópera rock de The Who de 1975, Tommy.”

Su segundo marido, Erwin Bac fue la antítesis de Ike: la amó con veneración y respeto, al punto de donarle un riñón, hace seis años, lo cual le prolongó la vida hasta este miércoles, 24 de mayo de 2023, cuando trascendió, siempre entre sus mantras o cantos espirituales budistas.

También recuerda la BBC Mundo que la historia de la vida de Tina Turner fue llevada a la gran pantalla, en 1993, en el filme What’s Love Got To Do With It, que le valió a la actriz Angela Bassett una nominación al Oscar.

En 2018 se estrenó en Londres un musical sobre la vida de la cantante, que luego llegaría a Nueva York y otras ciudades del mundo.

En una entrevista en 2018, Turner dijo: “La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que no es lo que te pasa, sino cómo lidias con ello”.

El diario español El Mundo resalta los duetos con Eros Ramazzotti o Antonio Banderas, y la canción principal de la película “Goldeneye” (1995) de la saga James Bond. Una leyenda.

Otras películas como “Gimme Shelter” (1970), Taking Off (1971) “Soul to Soul” (1971), “Tommy” (1975) Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1978) (y “Mad Max III” (1985); What’s Love Got to Do with It? (1993) o Last Action Hero (1993), avivan su hermosa carrera súper estelar.

A Tina le encantaban las dos novelas de su compatriota, la escritora Carson McCullers, autora de La balada del café triste y El corazón es un cazador solitario. De ella gustaba citar: “y ¿cómo podría ponerse una persona en el lugar de otra sin amor, sin esa intuición que nace del amor?”.

Cantemos un mantra budista en cadena de oración por la inmortal Tina, mi amor… ¡Salud!

Lee también: Murió Tina Turner, la reina del rock’n roll