Alcalde Rafael Ramírez Colina entregó semaforizada, demarcada y señalizada la calle 67 Cecilio Acosta

Semaforizada, demarcada e iluminada, entregó el alcalde Rafael Ramírez Colina, la populosa calle 67 Cecilio Acosta la noche de este viernes 1 de septiembre.

El tramo recuperado abarca dos parroquias. Iniciando desde la avenida 3F (Farmacia Maraplus, La Fuente) en Olegario Villalobos hasta la avenida 16 Guajira (Rectorado de la Universidad del Zulia) en Juana de Ávila.

Estos trabajos los realizó la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo (IMTCUMA) y constan de la instalación de 35 nuevos semáforos de paneles solares con luz LED en 10 intersecciones con su respectiva señalética de información, la demarcación de 10.000 líneas en 3,6 kilómetros de vía y, junto a la Dirección de Asuntos Eléctricos (DAE), la distribución de 50 luminarias a lo largo de la vía.

El Alcalde de Maracaibo recorrió la calle acompañado del presidente del IMTCUMA, Roberto Boscán; la directora de Servicios Públicos, Marcie Lozada, y miembros del gabinete municipal, para saludar y conversar con los marabinos que acuden a la calle 67 a cenar en los establecimientos de comida rápida.

Mientras supervisaba la obra, el servicio eléctrico fue interrumpido lo que permitió comprobar que, a pesar de la falla, los semáforos funcionan con normalidad.

“Se fue la luz y los semáforos siguen encendidos, ahora el deber de los marabinos es respetarlos porque están sujetos a sanciones. Nosotros hacemos el trabajo y los usuarios deben comprometerse a cuidarlos”, señaló Ramírez Colina.

Asimismo, anunció que esta vía contará con presencia permanente de funcionarios de la Policía Municipal (Polimaracaibo) para evitar el exceso de velocidad. “Ya no tiene excusa. No pueden decir que los semáforos no sirven o que no lo vieron”.

A la par de esta vigilancia, informó la Autoridad Municipal, que “todos los fines de semana habrá operativos en los sitios nocturnos porque están aumentando las incidencias de los marabinos inconscientes que salen bajo los efectos del alcohol a creer que la ciudad es un autódromo”. “Aquel que tenga un consumo indebido de alcohol para conducir será sancionado, multado y puesto a la orden de la Policía al igual que su vehículo. Si usted no es capaz de ser responsable frente al volante nosotros tenemos que tomar las medidas para que se genere esa responsabilidad en usted”.

Para Jenny González, residente del sector La Lago y usuaria de la calle 67, la recuperación de la vía “es fabulosa” por lo que invitó a la ciudadanía a respetar la señalización.

“Estos semáforos llevaban unos seis años dañados y son tan importantes para esta zona que se la pasa todo el tiempo cogestionada y se generan muchos choques. Esta recuperación es un beneficio para la ciudad”, expresó Leivy Acuña, un vecino de la zona.

Andy Jesús Hernández, un mototaxista que a diario recorre la Cecilio Acosta, señaló que le parece “muy bien” que se estén rescatando los semáforos para que haya más orden en el tráfico.

Liliana de Franco, propietaria de Franco Burguer, aseguró que “era necesario que se hicieran estos trabajos, así como la demarcación, para devolver el orden en esta calle tan concurrida”.

Roberto Boscán, presidente del IMTCUMA, expresó: “Estamos entregando las 10 intersecciones de la calle 67, con sus semáforos que tienen funcionamiento de 24 horas continuas, demarcadas y señalizadas para brindarle seguridad vial a los marabinos, quienes ahora deben cumplir con las normas y ser unos marabinos conscientes”.

