Alcalde de Simón Bolívar Argelio Riera aclara que renunció a Primero Justicia y no fue expulsado

-Este viernes la dirección nacional de Primero Justicia informó de la expulsión de esta tolda política del alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, Argelio Riera.



Por su parte, Riera, afirmó que en horas de la mañana de este viernes notificó al grupo de WhatsApp la decisión de no pertenecer más en las filas de Primero Justicia.



«Desde hace varias semanas ya tenia la firme decisión de renunciar a la organización política Primero Justicia, en el transcurso de la mañana le informe a la Directiva Regional del partido le envié la respectiva carta de renuncia al grupo de WhatsApp que renunciaba la partido», dijo el alcalde Argelio Riera.



Además indicó, que la semana pasada fue el único alcalde que no participó en las elecciones interna de Primero Justicia, «Ya era una decisión tomada y me estaba reuniendo con parte del equipo a los compañero de la estructurara informando mi decisión, hoy la hice formal y me doy cuenta que a través de las redes sociales de esa organización política comenzaron una campaña para desacreditarme de guerra sucia y quiero denunciar esto ante la opinión pública».

