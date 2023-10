Alcalde de Maracaibo solicitará al Gobierno nacional el traslado de más de 150 detenidos de Polimaracaibo

168063

-Tal como lo anunció el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, este lunes 16 de octubre en su acostumbrando resumen semanal, ante el intento de motín en los calabozos de la Policía Municipal, solicitará apoyo al Gobierno nacional para el traslado de más de 150 detenidos.

Ramírez aclaró que hubo un proceso de mediación en las instalaciones de Polimaracaibo, así como la importancia del traslado de las personas retenidas por parte de los organismos competentes.

“El viernes tuvimos la oportunidad de contar con dos fiscales para la mediación con los retenidos y fueron los encargados de canalizar eso y revisar todos y cada uno de los casos, vuelvo y repito, allí hubo un Plan Cayapa hace cuatro meses en ese momento lograron principalmente sacar a los penados donde no debieron estar nunca, ya que después de ello tienen que estar en el sistema penitenciario formal, nosotros nunca dejamos de envíar nuestra solicitud de traslado de todos los procesados ahora la vamos a intensificar”, dijo el Alcalde.

Al tiempo que aclaró que de realizarse esta semana la acostumbrada reunión reunión formal como la han tenido con el ministro Néstor Reverol y representantes del Gobierno nacional; llevarán su planteamiento de la urgencia del traslado de los penados.

No son suficientes los espacios

El Alcalde puntualizó que estos espacios no están acondicionados para retener la cantidad de personas que actualmente hace vida dentro; “Ahorita nosotros tenemos 124 procesados en nuestras cárceles, cinco calabozos masculinos, uno femenino, eso es muy poco espacio, la última vez que fuimos le metimos dos aires acondicionados porque ese espacio era caliente, pero no son sitios de reclusión, son celdas que debieran estar entre seis y ocho aprehendidos, para los que entiendan los que no son abogados, el sistema funciona así”.

Añadió que “los aprehendidos, los tienes allí el tiempo mientras la Fiscalía les dicta medidas, cuando lo hace ya entran en el sistema formal penitenciario, entonces deberían entrar en los sitios de reclusión previstos, nosotros deberíamos tenerlos nada más 48 horas que dura lo que establece el lapso para que la fiscalía los presente, esas son nuestras cárceles preventivas, allí no debiera pernoctar nadie más allá de ese tiempo porque no son sitios de reclusión permanente porque no están diseñados para eso”.

Reiteró que actualmente tienen 124 procesados que deberían ser trasladados a los sitios que correspondan, situación que ya fue planteada para acelerar paulatinamente este proceso.

María García/Noticia al Día