Alcalde de Maracaibo: “Estamos buscando la solución política para el 2024, judicializarla no le quita lo bailado”

A propósito de la citación emitida por el Ministerio Público para tres de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, expresó este lunes que la intención de todo el proceso electoral gestionado por la oposición es buscar una solución política para el 2024.

En este sentido, el burgomaestre extendió su apoyo a Jesús María Casal, quien preside la referida organización, y a los otros dos miembros citados por la Fiscalía, recalcando la importancia del proceso comicial del pasado domingo 22 de octubre.

“Con el tema de la citación, eso fue un proceso de nosotros en la primaria, lo llevamos a pesar de todas las adversidades y las dificultades como una forma de expresarnos los que queremos y estamos buscando la solución política en el 2024.

“Judicializarla no le quita lo bailado, eso no va a cambiar la voluntad de lo que nosotros expresamos ese día y del cambio que queremos, yo lo que creo es que aquí la democracia se construye con más democracia y no es persiguiendo a gente.”, considera Ramírez

En este sentido, resaltó la importancia del papel de la dirección de la comisión y su gratificación ante la capacidad de organización del evento.

“A Jesús María Casal todo el mundo le conoce la trayectoria, un profesor universitario reconocido, que tiene un reconocimiento, no sólo por lo que hizo en la primaria sino académicamente, cómo se ha manejado a lo largo de su vida. Hay cosas que no se tapan con un dedo, a usted puede o no haberle gustado la primaria, pero no puede negar que hubo gente en la calle haciendo lo propio”, dijo el Alcalde.

En cuanto a los últimos acontecimientos ocurridos con actividades extorsivas en el caso de la UE Martín Luther king, el director de Seguridad Ciudadana, David Barroso, indicó que validarán las acciones a seguir de parte de los cuerpos policiales.

“Es una coordinación que se hace en conjunto con todos los organismos de seguridad y al validarlo, pueden canalizar todo lo que tienen que hacer para efectos de ver cómo ayudar a la institución”, acotó.

Texto: María García

