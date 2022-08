Albert Pujols bateó su jonrón 690 con un grand slam (Video)

agosto 18, 2022 - 4:03 pm

1906047

Albert Pujols disparó grand slam este jueves 18 de agosto con los Cardenales de San Luis, para llegar a 690 cuadrangulares en su carrera en la MLB.

El veterano dominicano ingresó de bateador emergente con las bases llenas en el tercer episodio, y la botó por el jardín izquierdo del Bush Stadium.

Yet again, Albert leaves us speechless! pic.twitter.com/5LHmcdja8x

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 18, 2022