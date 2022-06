Al menos cinco muertos en tiroteo en Oklahoma, Estados Unidos

junio 1, 2022 - 9:24 pm

Al menos cuatro personas murieron este miércoles a manos de un tirador, quien también perdió la vida, en el campus de un hospital de Tulsa, Oklahoma; informó la policía.

A tan solo una semana de la masacre de Texas, Estados Unidos se ve envuelto nuevamente en noticias con respecto a tiroteos.

La policía no detalló si el atacante, que estaba armado con un rifle, fue baleado por agentes de seguridad o si se suicidó.

«Podemos confirmar que 5 personas fallecieron, incluyendo el tirador, en una situación de tiroteo activo en el campus del hospital St. Francis. Funcionarios están todavía desalojando el edificio», tuiteó la policía de Tulsa desde su cuenta oficial, agregando que ampliará la información.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus.

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022