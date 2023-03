56461

-La tarde de este viernes, 10 de marzo de 2023, la excongresista Aída Merlano, quien estaba prófuga de la justicia y fue condenada por corrupción electoral, llegó desde Venezuela a Colombia para, según ella, afrontar los procesos judiciales que tiene en su contra.

Aída Merlano dio sus primeras declaraciones y dijo que hará frente a los procesos en su contra y también se defenderá de los delitos que le están imputando, recalca, «injustamente».

“Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político, mafioso de la costa Caribe”, declaró Aída Merlano.

Además, le pidió al presidente Gustavo Petro medidas de seguridad para ella, pues, según dice, teme por su vida. Asimismo, solicitó seguridad para los miembros de su familia que, de acuerdo con su relato, han sido víctimas de amenazas.

“Otra prioridad que tengo, y es una de las más importantes, es pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido víctimas de amenazas, de atentados y de intentos de secuestros denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía. También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida, porque temo ser víctima de un atentado y esta vez logren cometer su cometido, como cuando lo intentaron hacer el día que intentaron asesinarme en una finca luego de ser violada y lograr salir sana y sala y me resguardé en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro”, agregó Merlano.

Indicó que se fue a Venezuela para preparar su defensa y llevar las pruebas necesarias con el objetivo que Colombia escuche su verdad.

“También le quiero aclarar a la opinión pública que yo nunca he huido de la justicia, yo me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que, desde ese país, Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que de hecho se le entregó a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Yo espero que se haga pronta justicia y comiencen los proceso, no solo los que cursan en contra mía, para yo hacer cargo a lo que soy responsable, porque admito que debo asumir la responsabilidad de mis errores, pero no voy a asumir responsabilidades y delitos que yo no he cometido”, aseveró la excongresista.

Exige inicien investigaciones con pruebas presentadas

Por último, exigió que se inicien las investigaciones por las pruebas que ella ha entregado y que, según su relato, son suficientes para dar medida de aseguramiento a todas las personas que ha denunciado.

“También le exijo a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía General de la Nación, que comiencen las investigaciones y las imputaciones de los delitos que yo he denunciado, de los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la Fiscalía, sino también en la Corte Suprema de Justicia, lo suficiente para dar medida de aseguramiento a todas las personas que he denunciado. También les aclaro que no regresé a este país para ser piedra de tropiezo de nadie”, finalizó Aída Merlano.

Condenada a 15 años de prisión

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión en septiembre de 2019 por corrupción electoral, tras hallarla culpable de compra de votos. Unas semanas después, la mujer hizo una cinematográfica huida al saltar de la ventana de un consultorio odontológico al cual había acudido para una cita, en el norte de Bogotá.

