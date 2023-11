188489

-Este jueves 23 de noviembre arribó a sus 69 años de edad la querida actriz Mimi Lazo, motivo por el cual no dudó en disgrutar con sus grandes amigas y amigos y a lo grande,

Resulta que en medio de la celebración Mimi e Hilda Abrahamz decidieron demostrar el afecto que se tienen y se dieron un beso en la boca, momento que fue capturado por algún lente travieso y que la cumpleañera no dudó en postear a través de sus redes sociales.

“Que inmoralidad !!! Que fuerte tío ,las cosas que pasan en los cumpleaños. Esto es fin de mundo 🌍 como diría mi mamá. @hildaabrahamzoficial me parece estar oyendo a mi mamá. “Que va a pensar la gente Mimi” Mamá a mi no me importa. Pues te debería importar” anoche no dejé de pensar en ella ni un segundo. Tan bella Hilda y tan pacata es lo que es. Aajajjaajajajjjjaja. Que dirá @hispanomedio ahorita nos botan por inmorales. Aajajjajajajjajajjaja”, posteó Mimi muerta de la risa.

Muchos comentarios ha generado el corto video, entre los cuales muchos esperan que se trate de alguna obra de teatro y/o escena en una nueva producción de Venevisión. Lo cierto del caso es que Mimi y la recordada Maniña Yerichana se tripearon si momento y celebraron esos 69 años.

