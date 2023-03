64709

-La noche de este miércoles, 22 de marzo, a través de la cuenta en Instagram de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales (Asodepa), se informó sobre la liberación del «Adoptante en serie», identificado como Gabriel Castillo, señalado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de ser el responsable de la muerte de 30 mascotas (perros) en Maracaibo.

Lea también: Capturan a Gabriel Castillo, el «Adoptante en serie»: mató más de 30 perritas en Maracaibo, según Cicpc

El adoptante en serie Castillo Hernández, de 35 años, fue detenido el pasado 13 de marzo, en el sector Tierra Negra, parroquia Olegario Villalobos.

Doris Rubio, quien preside Asodepa, ofreció detalles del proceso judicial a través de un video y manifestó en primer lugar que «lamentablemente en Venezuela, el maltrato animal no está tipicado con un delito, como una falta, lo cual guarda mucho con todas las acciones que se pudieran tomar en torno al caso del ‘Adoptante en serie’».

«Al señor Castillo se le solicitaron fiadores para poder salir en libertad, con condiciones especiales para ser aprobados por el tribunal, aparentemente los consiguió y hace dos días en horas de la noche fue liberado, gonzando de libertad con prohibición de salida del país, mientras siguen las investigaciones», afirmó.

Indicó además, que el caso no se ha cerrado. «No se ha ido a un juicio, tampoco hay una condena emitida… Duela lo que nos duela el corazón, tenemos que abocarnos no a ir en contra de este señor, porque no nos sirve de nada de ir en contra de un individuo… el señor Gabriel Castillo va a servir para darle fuerza a este movimiento para exigir la revisión de la Ley contra el Maltrato Animal en materia penal».

Asimismo, Rubio convocó a todos los proteccionistas y a las fundaciones a reunirse, e iniciar los pasos a seguir desde el próximo sábado 1ero de abril, cuando definirán una serie de acciones en el mes contra el maltrato animal.

Noticia al Día

Con información de Asodepa