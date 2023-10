AD propone suspender las elecciones primarias de este 22 de octubre

170782

Acción Democrática (AD), uno de los principales partidos políticos de Venezuela, ha solicitado a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) posponer la votación programada para este domingo 22 de octubre.

Según AD, persisten graves irregularidades que han sido señaladas en las últimas semanas y que impiden la realización del proceso de manera normal.

En una carta dirigida al presidente de la CNP, Jesús María Casal, la tolda amarilla expresó su preocupación por la falta de resolución de estas irregularidades. Entre ellas, destacan la reubicación constante de los centros electorales, lo cual dificulta la ubicación de los mismos por parte de los electores y pone en riesgo la participación de todos los sectores del país.

#20oct | Comunicación dirigida el día de hoy a la Comisión Nacional de Primarias: pic.twitter.com/hs1hLJLJ7S — Acción Democrática (@ADemocratica) October 20, 2023

AD también denunció una asignación desproporcionada de miembros de mesa a favor de una tendencia en particular por parte de la organización Súmate. Según sus cifras, 14.941 miembros han sido asignados a Vente Venezuela, mientras que solo 6.998 a Acción Democrática. Además, aseguran que los miembros y testigos de mesa aún no han sido acreditados y que en la mayoría de los estados del país no se ha efectuado la distribución del material electoral.

Ante estas dificultades, AD considera que llevar a cabo la primaria de forma autogestionada representa un gran desafío y solicita a la CNP asumir responsabilidad sobre estas dificultades. En consecuencia, piden posponer y replantear la elección programada para el 22 de octubre hasta que se corrijan los problemas y se pueda garantizar un proceso amplio, organizado y transparente donde se respete la voluntad de la mayoría de los venezolanos.

La respuesta de la CNP y las acciones que se tomarán en relación a esta solicitud por parte de AD aún están por determinarse.

