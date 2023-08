141058

El señalado habría salido hace tres semanas del vecino país con destino hacia Caracas para renovar su pasaporte

Por más de 10 meses, Alejandro José Labarca, de 42 años, sometió y abusó sexualmente a su hijastra de 15 años. Los hechos ocurrieron dentro de su inmueble, ubicado en el departamento de Yopal, Colombia.

La información la dió a conocer Odalis Plazas Piña, madre de la adolescente, quien al enterarse de lo ocurrido no dudó en denunciar a su pareja.

“Mi hija aprovechó de contarme todo porque él viajó para Venezuela a gestionar el pasaporte, pero iba a regresar para despedirse, puesto que se iría a España. Sin embargo, lo que menos quería era volverlo a ver y se llenó de valor para relatarme las violaciones a las que era sometida constantemente”, comenzó a decir la madre de la menor en conversación para Noticia al Día.

Bajo amenaza

Precisó, que los abusos comenzaron hace 10 meses, pero Labarca tenía amenazada a la adolescente con matar a su familia si llegaba a comentar lo que estaba sucediendo.

“Este miércoles nueve de agosto mi hija me comentó todo lo que estaba ocurriendo desde el año pasado cuando ella tenía 14 años. De inmediato fui a medicatura forense y en efecto todo lo que ella me había comentado era cierto. Puse la denuncia con las autoridades de acá de Colombia y estoy haciendo todo lo posible para que activen la alerta roja por Interpol y sea capturado”, enfatizó la señora Plazas.

Mientras Odalis Plazas contaba los abusos por los que tuvo que atravesar su hija, sus palabras se cortaban cada vez más, y con ello un audio sin sonido que dejaban a la imaginación el dolor por el que estaba atravesando.

“No sé cómo pudo pasar, muy poco la dejaba sola, siempre trabajaba en casa arreglando uñas para no dejar a mis hijos con alguien más. Capaz lo hacía cuando agarraba para la panadería o iba en busca de mi otro hijo al colegio, no se, él fue muy astuto y yo me confíe de su investidura cuando perteneció a la Policía del municipio San Francisco en el estado Zulia”, señaló la mujer.

Plazas, solo pide y exige que se haga justicia. ” Que esto llegue a donde tenga que llegar, pero que pague, ni una más, cómo dijo mi hija – mami, ni una más – “.

