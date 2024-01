Actor mexicano Raúl Araiza fue hospitalizado de urgencia

222901

Una sorpresa resultó para los miembros de la emisión matutina Hoy lo ocurrido a uno de sus conductores principales, se trata de Raúl Araiza. Todo ocurrió el fin de semana cuando el también actor sufrió un fuerte dolor en el brazo, específicamente en la zona del codo, que lo obligó a ser hospitalizado de emergencia; el famoso siempre ha sido sincero en lo que le ocurre y esta vez no fue la ocasión.

“Así es amigos, el negrito ya está viejo y cucho. Me dijeron que qué bueno que vine y [el codo] lo tenía muy inflamado y era una bursitis”, explicó Araiza en un video que dio a conocer en el programa Hoy (Televisa).

“Estaba muy hinchado y me sacaron lo que tenía dentro. Nunca me había dolido algo. No es que sea llorón, si me dolió muchísimo, pero así de infectado estaba”, continuó. “Tengo que tomar el antibiótico y si no me jala [me funciona], me tienen que internar para pasármelo por la vena”.

Posteriormente, en la emisión matutina, el presentador explicó de viva voz lo que le ocurrió, al tiempo que mostró lo inflamado que está su brazo izquierdo en la zona del codo y mencionó que una especia de sangre con otros líquidos, de los cuales mostró imágenes, fue lo que le extrajeron. “En las planchas se creó una bursitis, ya esto lo sé por el doctor”, relató.

“Entonces, se me hizo una bola y no aguantaba el dolor”, agregó. “Está un poco gordito, inflamado, pero ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza”.

De acuerdo con Raúl Araiza, todo fue producto de someterse a una extenuante rutina de ejercicios para formar parte de un reto del programa y ante la falta de un entretenimiento previo, su salud se vio comprometida. Para su fortuna, de momento está fuera del hospital y reaccionando bien al tratamiento médico.

Noticia al Día/People