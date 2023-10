166565

Iván Villazón y Poncho Zuleta fueron protagonistas del gran concierto vallenato que se realizó en el Palacio de Eventos de Maracaibo el pasado viernes 6 de octubre.

Pero el mejor momento de este concierto fue cuando un joven acordeonero zuliano subió al escenario e impresionó a Villazón, al ejecutar el instrumento. La ejecución fue tan magistral que se ganó la invitación del maestro.

Se trata de John Sánchez, de 15 años. ‘Johnsito’, como se le conoce, se apostó a un lado de la tarima y Villazón lo invitó para tocar una canción, interpretando ‘Me quedo con tus besos’.

El intérprete de grandes éxitos como: Decídete, De amanecida, Cuando quieras quiero, El Caramelito, El Pechiche y No te ruego más, explicó a Noticia al Día vía telefónica cómo se dio la invitación.

“Sí, efectivamente, en el concierto que hicimos en Maracaibo se presentó un chico, que me acompañó con el acordeón en uno de mis temas y lo invitamos al próximo festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará en Valledupar el año entrante desde el 30 de abril al 4 de mayo .

El cantor de cantores agregó: Lo invitamos porque me impresionó gratamente con la forma que interpretó el acordeón y le hicimos una cordial invitación con todos los gastos pagos para que me acompañe en ese festival donde somos los homenajeados”.

De acuerdo al portal Inter vallenato, Villazón expresó: “Estimado John, quiero invitarte oficialmente al Festival Vallenato del próximo año y compartir ese homenaje que me harán en Valledupar” .

Mientras que Jhon emocionado manifestó: “Esto es una maravilla; soñaba desde hace tiempo tocar una canción con el maestro Iván Villazón y hoy se hizo realidad este sueño. Esta invitación me tiene temblando que, en verdad, no me lo creo; pero estaré en Valledupar concursando en el Festival Vallenato porque quiero ser campeón”.

