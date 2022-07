60 horas de sufrimiento con su hija en la espalda oliendo a “mortecina”: Zuliana que cruzó la selva de Darién

julio 17, 2022 - 10:10 am

De esas sesenta horas sólo durmió tres y caminó unas 30, dijo esta zuliana que en abril decidió migrar hacia Estados Unidos por uno de los pasos fronterizos más peligrosos de Latinoamérica, donde se respira la muerte.

El Tapón de Darién, una selva de 575.000 kilómetros ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, es cruzado a diario por cientos de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal.

En los primeros seis meses de este 2022, 28.079 venezolanos la atravesaron, según los datos publicados por Migración Panamá. La cifra es siete veces más que los migrantes que llegan de Haití, y 10 veces más que los que provienen de Cuba.

La travesía es una prueba de supervivencia con ríos caudalosos, animales salvajes, lomas empinadas, temperaturas sofocantes, y un riesgo perenne.

“Tienes que pasar ríos, subir lomas. Te debilitas, te falta el aire, se te sube la tensión. Sientes que no quieres seguir más, pero solo tienes dos opciones: seguir o quedarte ahí a morir. Cada quien lucha por su vida y por llegar. Ahí nadie ayuda a nadie”, comentó Cristina, nombre usado a petición de la entrevistada, en una conversación telefónica con el diario El Pitazo

Migró en 2017 a Perú y en 2021 regresó a Maracaibo. “Vi que la situación seguía mal, que no había oportunidades, y mi esposo y yo decidimos irnos a Estados Unidos”.

Entró el 25 de abril al Darién con su hija de tres años, su esposo de 42 y otras 10 personas. También le acompañó el miedo.

Esa sensación de angustia por el peligro en el que estaba con su familia se mantuvo durante el viaje, y se hacía mayor cuando en el ambiente respiraba un olor fétido, podrido.

“Había un hedor muy feo, a mortecina. Es por las personas que han muerto, que los indígenas abren un hueco de medio metro y ahí los meten o los tapan para que la gente no los vea, y seguir con ese negocio de pasar gente por ahí”.

¿El Darién huele a mortecina?

—Sí, huele a mortecina y mucho. Mi primo que venía atrás abrió una carpa para ver si había agua, y consiguió a una mujer casi a reventar. Entre los indígenas la enrollaron en un trapo.

Los indígenas son los guías de los inmigrantes. En el caso de Cristina, sus guías viven en la aldea de Carreto, Panamá, adonde llegó luego de viajar seis horas en lancha desde Turbo, Colombia.

Esta ruta le sirvió para acortar el camino dentro de la selva. “Teníamos la opción de quedarnos en Capurganá, que es el principio del Darién, pero es la más peligrosa. Por ahí matan, roban, violan, pasan muchas tragedias porque está la guerrilla”.

Ese viaje desde Turbo hasta la salida del Darién le costó 450 dólares por persona, pagó en total 1.350 dólares.

“Salí con muchas heridas”

Cristina cargó en su espalda durante las 60 horas del viaje a su hija de tres años, quien poco lloró y se quejó, según su mamá. “Yo compré un canguro, siempre la llevé cargada, nunca la solté. Sentía que la espalda se me partiría en dos, pero ni loca la soltaba”.

Durante los dos días y medio en la selva, las caminatas fueron intensas de entre seis y 12 horas. Lo más rudo para Cristina fue el agotamiento físico y no poder descansar.

“En las noches tienes miedo de los animales, del río que crezca y que se lleva gente, de la lluvia que se mete en la carpa. Hay panteras, serpientes y unos monos que gritan horrible”, recuerda.

El agua que llevaron sólo les duró para las primeras 24 horas y la comida para las primeras 45. “Tomábamos agua del río. Sólo nos quedó la comida de mi hija. Por el camino íbamos dejando la ropa, las cosas que llevábamos por el cansancio y el peso”.

El grupo de migrante cruzó ríos caudalosos, tramos donde las piernas se les enterraron en el lodo hasta las rodillas y lomas empinadas que subían casi arrastrados.

“Teníamos muchas heridas. Yo perdí cinco uñas de mis pies por los golpes que nos dábamos con las piedras de los ríos. Tenía quemaduras y ampollas en las piernas que se infectaron. Mis pies estaban tan hinchados que caminaba y sentía que se me abriría la piel”, relató en la entrevista telefónica desde su casa en Estados Unidos, adonde llegó un mes y medio después de cruzar el Darién.

Una nutella milagrosa

La prueba más dura la vivió en la loma que llaman La Llorona, que deben atravesar para salir del Darién. Para ese momento ya estaban sin agua y sin comida.

Uno llora para subirla, es demasiado empinado y peligroso. Mi esposo me llevaba casi arrastrándome para que no me cayera porque es muy empinado. Si te resbalas, te puedes ir al fondo. Hay partes que sientes.

