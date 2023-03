14 de marzo: Día Mundial de la Lucha Contra la Endometriosis

58221

Una de cada 10 mujeres padece Endometriosis en el mundo, en la mitad de los casos los síntomas son muy perceptibles, siendo el más frecuente el dolor severo durante el período menstrual. Actualmente la Endometriosis afecta a más de 190 millones de mujeres en el mundo.

La Endometriosis es una patología ginecológica benigna, en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera de él. Los órganos que suelen verse más afectados son los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

¿Qué impacto puede tener la Endometriosis en la vida de las pacientes?

El Dr. Jesús Castellano, Ginecólogo especialista en el Manejo de la Endometriosis Profunda, explica “El dolor de la Endometriosis puede apartar a las pacientes de su cotidianidad, ya que en muchas ocasiones es prácticamente intolerable, y puede presentarse no sólo durante el período menstrual, sino durante o después de la relación sexual, al orinar y/o al evacuar; además las pacientes tienen riesgo de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales, afectando de manera negativa su calidad de vida, relaciones de pareja, fertilidad y estado emocional”.

Es una enfermedad que no se puede prevenir, y puede ser hereditaria, si la madre sufre de endometriosis hay una alta probabilidad que las hijas o una hermana que no ha podido tener hijos la padezca, no es descabellado pensar en que pueda existir un antecedente de Endometriosis.

En cuanto a los síntomas, va a depender de la extensión, ya que estos focos de Endometriosis pueden estar en cavidad peritonial o alojarse en ovarios, intestino, vejiga presentándose como adherencias, por ello es que se habla de grados desde el compromiso leve hasta lo más severo. Dentro de los síntomas más comunes:

Dolor durante la menstruación, por lo general de fuerte intensidad

Dolor durante las relaciones sexuales

Alteraciones en el ciclo menstrual, sobre todo sangrado mayor a 7 días o entre las menstruaciones

Problemas de fertilidad

El diagnóstico se hace a través de la ecografía, resonancia magnética o laparoscopia, en conjunto con el cuadro clínico que presente.

“Si hablamos del tratamiento es importante enfocarlo en la causa ya que también se ha visto asociado a una reacción inflamatoria con una respuesta alterada del sistema inmunológico, por lo tanto puede ser tanto médico como quirúrgico. No obstante, la decisión de un tratamiento u otro va a depender de los síntomas, la extensión de la enfermedad, la edad y si existe deseo de embarazo, por ello hay que individualizar cada caso” Explica el Dr. Castellano.

A propósito de la Fertilidad y su relación con la Endometriosis, no es cierto que las mujeres con esta enfermedad no puedan quedar embarazadas, pero sí que más del 40% de las pacientes puede presentar problemas para lograrlo; sin embargo, la indicación actual es la cirugía con técnica excisional (radical) con preservación de órganos reproductivos previo al procedimiento de reproducción asistida, a partir de allí se estima que el 50% de las pacientes podría mejorar su fertilidad.

Finalmente agrega el Dr. Castellano, que en Venezuela la mayoría de los casos de Endometriosis tienen diagnóstico tardío, y es que no se puede normalizar un fuerte dolor menstrual, por lo que es necesario con urgencia, que se fomente la educación en pacientes, mujeres en edad fértil, niñas a partir de la aparición de la menstruación, y sobre todo en médicos, tanto especialistas como en formación, que es uno de sus propósitos desde hace algunos años en el país.

Para conocer más sobre este tema, conoce más en la red social Instagram @drjesuscastellano