11 millones de venezolanos viven con menos de 100 dólares mensuales

93995

-La continua y acelerada devaluación de la moneda local, pese a que alcanzó una estabilidad el año pasado, ha desatado una pérdida del valor del dólar, de acuerdo a especialistas económicos.

Cada 15 días la familia elabora la lista de la compra de los alimentos que va a consumir, según sus gustos y necesidades, mientras que altos precios “estremecen” el bolsillo de los zulianos y no son todos los que ganan $100 al mes.



Un reciente estudio del Equilibrium CenDE, que es un centro de pensamiento independiente y sin fines de lucro que tiene como objetivo generar investigación y contenido, así como promover el debate sobre temas de interés social y económico en América Latina arrojó que, solo el 7% de los venezolanos con más de 18 años obtiene un ingreso superior a los US$ 350 mensuales.



El instituto detalló que esta cifra responde a 1,5 millones de ciudadanos que entran “en el rango de las personas que se acercan a cubrir el costo la canasta básica mensual en su totalidad” o casi totalmente.



La encuesta recogió datos a nivel nacional en el mes de abril del presente año. La misma revela que 11 millones de venezolanos perciben entre cinco y 100 dólares mensuales, como ingreso, con lo que viven los más bajos niveles de supervivencia.



De acuerdo con el mismo estudio, entre estos últimos se encuentran jubilados y pensionados, que dependen de bonos y ayudas del Gobierno para subsistir.



Equilibrium CenDE también destacó que en este grupo de 11 millones de ciudadanos están gran cantidad de trabajadores del sector público, que reciben salario mínimo de US$ 5, bonos entre US$ 3 y US$ 20 a través del sistema Patria y ayudas alimentarias para cubrir sus necesidades.



Apoyo con remesas internacionales



En esta preocupante suma de trabajadores y personas de la tercera edad, un 5% se apoya en remesas internacionales provenientes de familiares residenciados en el exterior.



El estudio apuntó que la brecha de género se hace presente. Un 58% de esos 11 millones de personas, son mujeres; 25% de los hombres ganan 200 dólares o más, mientras que solo 15% de las mujeres logran superar esa cifra.



En la cúpula de los ingresos hay 430 mil personas que ganan más de 550 dólares, es decir, 2% de la población.

¿Qué se puede comprar con 100 dólares?

• Cartón de huevos: 4,27 dólares.

• 2 kilos de harina de maíz: 2,96 dólares.

• 2 kilos de queso blanco: 9,86 dólares.

• 3 kilos de carne: 26,40 dólares.

• 1 pollo mediano: 5,50 dólares

• 2 aceites de maíz: 11,60 dólares.

• 3 kilos de azúcar: 4,56 dólares.

• 3 kilos de arroz entero: 4,29 dólares.

• 1 kilo de café molido: 11,60 dólares.

• Aceite: 5,80 dólares.

• 2 leches: 11,42 dólares.

• 1 kilo de pasta: 2.29 dólares.

Trabajadores públicos activos y jubilados, incluidos maestros, protestan por mejores salarios y el resto de su bono de vacaciones que, según dicen, fue pagado parcialmente, mientras marchan hacia el Ministerio de Trabajo en Caracas, Venezuela, el martes 2 de agosto de 2022.(Foto AP/Ariana Cubillos)

Ingreso de Bs 130 mensual

El ingreso mínimo vital en Venezuela está fijado en 130 bolívares, que equivalen a unos 5,4 dólares, vuelve a rozar niveles de miseria, tras una voraz devaluación de la moneda en los últimos meses, y se ubica como el más bajo de América Latina, seguido por los de Haití y Cuba que este 2023 están más cerca de los 100 dólares, por encima de los 57 dólares mensuales que según Naciones Unidas marca el umbral de la pobreza extrema.

El salario que una parte de los venezolanos percibe en un mes alcanza para una bolsa de pan y un litro de leche, para un paquete de cuatro rollos de papel higiénico o una caja de 30 pastillas de un antihipertensivo genérico. No alcanza para pagar las tarifas de los servicios de luz, agua y teléfono en una vivienda.

Noticia al Día

Con información Fedecámaras Radio.

fotos. archivo