TINDER: Guía ideal para conocer gente

Tinder no es una de las aplicaciones de citas más famosas por casualidad; en muy poco tiempo ha conseguido formar parte de la manera habitual de conocer gente y seducir (o intentarlo) de cientos de miles de personas, y hoy en día incluso quienes usan poco su smartphone han oído hablar de ella. Reseña Picología y Mente.

Ahora bien, muchas veces se critica a esta app porque pone mucho énfasis en las fotografías de sus usuarios. Si bien esto es cierto en parte, la verdad es que si se es hábil con las palabras y conversando, las posibilidades de tener éxito en Tinder crecen mucho. Ahora bien, esto no resulta sencillo, sobre todo cuando se habla co alguien a quien no conocemos de nada. Por ello, preguntas para Tinder como las que encontrarás a continuación pueden ayudarte a hacer que la conversación fluya.

Las aplicaciones para encontrar pareja como Tinder puede llegar a ser muy útiles si se sabe aprovechar su potencial, y para ello hay que encontrar maneras de entablar conversaciones divertidas e interesantes. En este sentido, las preguntas para Tinder que encontrarás a continuación te pueden ayudar a “romper el hielo” y hacer que el diálogo fluya a partir de temas concretos.

1. ¿Cuál es tu libro favorito?

Los gustos literarios suelen ser una parte importante de la personalidad de alguien.

2. ¿Cuál es tu película favorita?

Una pregunta interesante con la que podemos empezar a detectar puntos en común.

3. ¿Cómo sería tu cita ideal?

Una buena forma de empezar a conocer a alguien y descubrir cómo es en la intimidad.

4. ¿Cuál es tu canción favorita?

Los gustos musicales son la banda sonora de la vida de una persona y con ellos también podemos identificar compatibilidades.

5. ¿Qué serie estás viendo?

Las series que uno ve también nos dicen mucho sobre cómo es una persona.

6. ¿Qué 3 emojis son los últimos que más has usado?

Una pregunta curiosa que nos puede indicar qué clase de persona estamos conociendo.

7. ¿Prefieres el mar o la montaña?

Una pregunta acerca de los gustos personas con la que podemos empezar a establecer compatibilidades.

8. ¿Cuál es la primera película que viste en el cine?

Un detalle biográfico que puede ser interesante y tierno.

9. ¿Cómo te llevas con tu ex pareja?

El estilo de relaciones que tenemos a lo largo de la vida puede hablar muy bien o muy mal de nosotros.

10. ¿Dónde te ves viviendo dentro de 5 años?

Las aspiraciones vitales nos hablan de cómo es una persona y cuáles son sus prioridades.

11. ¿Cuál es tu comida favorita?

Una pregunta con la que podemos empezar a construir nexos de unión.

12. ¿Qué 3 objetos te llevarías a una isla desierta?

Una pregunta clásica con la que se puede conocer a alguien mucho mejor de lo que creemos.

13. ¿Cómo te describirías en 3 palabras?

Describirse a uno mismo puede ser difícil a veces, pero dice mucho de nosotros la forma en cómo lo hacemos.

14. ¿Cuáles son tus 3 mejores virtudes?

De nuevo, una pregunta que puede ser muy útil e interesante.

15. ¿Tienes amistades de más de 10 años?

Una pregunta que puede ser muy interesante, ya que el tipo de amistades que tenemos nos describe como personas.

16. ¿Te consideras romá[email protected]?

El romanticismo es una cualidad muy valorada en algunas personas.

17. ¿Cuál es tu banda sonora favorita?

Algunas personas son verdaderos cinéfilos y tienen una banda sonora grabada a fuego en su interior que les acompañará toda su vida.

18. ¿A qué edad te dieron tu primer beso?

Una bonita pregunta que nos habla de la biografía de nuestro interlocutor.

19. ¿Cuál es tu app favorita?

Con esta pregunta podremos empezar a saber qué tipo de persona estamos conociendo.

20. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte por la mañana?

Preguntar acerca de los hábitos y rutinas diarias también es buena forma de conocer a alguien.

21. ¿Prefieres el día o la noche?

Algunas personas son diurnas mientras que otras prefieren la noche, todo depende de los gustos de cada uno.

22. ¿Qué deporte practicas?

El deporte suele ser una parte importante en la vida de una persona y esta pregunta nos puede enseñar con qué tipo de persona hablamos.

23. ¿Cómo fue tu peor cita?

Una pregunta con la que sin duda obtendremos anécdotas divertidas.

24. ¿Cuántos seguidores tienes en twitter?

Twitter es una de las redes sociales más importantes y desde ella se puede conocer muy bien a una persona.

25. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?

La mucha o poca actividad que uno tenga en esta aplicación, nos habla claramente de cómo puede ser en privado.

26. ¿Coleccionas algo?

Las colecciones son una parte importante en la vida de muchas personas y sirven para descubrir aspectos ocultos sobre ellas.

27. ¿Tienes algún hobbie?

Las aficiones y los pasatiempos son una buena forma de conectar y de buscar nexos en común.

28. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Las aficiones durante el tiempo libre nos hablan de cómo es una persona en su intimidad.

29. ¿Cuál era tu libro favorito en la infancia?

La afición a la lectura se inicia en la infancia y en esa época se pueden encontrar libros muy interesantes que nos acompañarán toda la vida.

30. ¿Qué superpoder te gustaría tener?

Algunas personas sin duda pueden tener respuestas muy sorprendentes a esta pregunta.

31. ¿Qué harías si fueras invisible?

Una divertida pregunta sobre la que podemos iniciar un debate entretenido.

32. ¿Si pudieras pedir 3 deseos cuáles serían?

Con esta pregunta se pueden descubrir cuáles son los sueños y las aspiraciones más íntimas de la otra persona.

33. ¿Cuál es tu palabra favorita?

Una pregunta simpática con la que podremos compartir gustos sobre nuestras palabras favoritas.

34. ¿Dónde te gustaría vivir?

Algunas personas sueñan con vivir en un país o una ciudad determinadas.

35. ¿A qué edad perdiste la virginidad?

Una pregunta clásica que se formula para conocer más en profundidad al interlocutor.

36. ¿Cuántas parejas estables has tenido?

Una pregunta que nos hablará acerca del tipo de relación que tiene esa persona.

37. ¿A qué edad se casaron tus padres?

Una bonita forma de empezar a conocer sobre la familia de la otra persona.

38. ¿Qué libro estás leyendo actualmente?

Las lecturas en las que uno está enfrascado en el momento actual dicen mucho de cómo es una persona.

39. ¿Puede existir la amistad entre un hombre y una mujer?

Una pregunta interesante que nos permitirá descubrir la opinión de la otra persona sobre un tema tan controvertido.

40. ¿Quieres tener hijos?

Los sueños y las aspiraciones que tiene alguien son una parte importante de su personalidad y con ellos podremos conocerla en profundidad.

41. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida?

Algunas personas tienen grabado en su interior el día en el que fueron más felices.

42. ¿Si pudieras conocer un personaje histórico, cuál sería?

Una pregunta con la que conoceremos de primera mano los gustos, intereses e incluso las aficiones de la otra persona.

43. ¿Qué opinas del veganismo?

Algunas opiniones sobre política, movimientos sociales o actualidad nos pueden enseñar mucho sobre cómo es esta persona.

44. ¿Cuál es tu festividad favorita?

Los gustos en cuanto al ocio y las vacaciones también nos muestran una parte importante de la personalidad de alguien.

45. ¿Cuál es la película que has visto más veces?

Todos tenemos una película que hemos visto repetidas veces a lo largo de nuestra vida y que sin duda nos ha marcado.

46. ¿Cómo te describirías en un tweet?

Describirse a uno mismo es una buena forma de mostrar a los demás cómo somos realmente.

47. ¿Si quisieras conquistarme cómo sería la cita ideal?

Una pregunta interesante que nos hará ver hasta dónde está dispuesta a llegar la otra persona para ganarse nuestro amor.

48. ¿Cuántos hermanos tienes?

El mundo familiar es un ámbito personal que nos puede enseñar mucho acerca de cómo es alguien.

49. ¿A dónde viajaste por última vez?

Preguntar por los viajes que se hacen a lo largo de la vida son formas de conocer a una persona.

50. ¿Cuál sería tu viaje ideal?

Algunas personas llevan años planeando el viaje de sus vidas, y este puede ser maravilloso.

51. ¿A cuántos países has viajado?

El hábito de viajar por el mundo es una afición que podemos compartir con mucha gente.

52. ¿Si pudieras viajar al pasado, a dónde irías?

Algunas personas suelen tener respuestas interesantes y muy elaboradas a esta pregunta tan sorprendente.

53. ¿Si pudieras reencarnarte en alguien, en quién lo harías?

Esta pregunta nos hablará profusamente sobre la personalidad, los valores y los intereses de nuestro interlocutor.

54. ¿Crees en los fantasmas?

Una pregunta que puede ser muy interesante de debatir tanto si la respuesta es positiva como negativa.

55. ¿Eres una persona comprometida?

El compromiso es una cualidad muy respetada tanto en hombres como en mujeres.

56. ¿Crees en la existencia de vida extraterrestre?

Una pregunta interesante que puede proporcionar una conversación amena y fascinante.

57. ¿Te gusta la poesía?

La poesía es una afición que tienen muchas personas y que sin duda se relaciona con el romanticismo, la sensibilidad y el arte.

58. ¿Cuántos idiomas hablas?

Una excelente pregunta para romper el hielo y empezar a conocer las habilidades de esa persona.

59. ¿Te gustan más los perros o los gatos?

Una buena pregunta con la que podemos conocer más en profundidad los gustos de la otra persona.

60. ¿Sabes qué significa tu nombre?

Algunas personas tienen nombres con significados muy concretos.

61. ¿Qué animal te gustaría ser en una vida futura?

Nos puede dar mucha información sobre su forma de verse a sí mismo/a.

62. ¿Cuál es la fotografía que más te ha sorprendido encontrar en Tinder?

63. ¿Qué piensas acerca del poliamor?

Ten en cuenta de que dependiendo del contexto en el que le plantees esta pregunta, la otra persona podría creer que estás buscando una relación abierta.

64. ¿Qué tipo de personas tratas de evitar a toda costa en esta app?

Ua manera de hablar sobre las preferencias de cada uno, las compatibilidades e incompatibilidades, etc.

65. ¿Por qué has decidido usar esas fotografías en la app?

Esta pregunta puede ser usada cuando la conversación ya ha avanzado un poco, para que no sea interpretada como una crítica. Da lugar a que la otra persona hable acerca de lo que quiere expresar en esas imágenes.

66. ¿Qué pensabas sobre las aplicaciones para ligar/tener citas antes de usar una por primera vez?

Esta es una invitación a que la persona dé su opinión sobre cómo ha cambiado su percepción acerca de estas nuevas herramientas tecnológicas (y e paso, sobre su manera de ver las relaciones de pareja y las citas).

67. ¿Crees que los polos opuestos se atraen?

Un tema de conversación que puede dar mucho juego al hablar de la personalidad de cada uno.

68. ¿Estás buscando tener una primera cita pronto?

Nunca está e más conocer los límites y los ritmos de cada uno.

69. ¿Te interesa la idea de hacer amigos/as en Tinder?

Algunas personas solo buscan pareja, y otras solo buscan amistades con algo más.

70. ¿Qué margen de tiempo te has dado para saber si esta app te funciona?

Incluso las personas más “populares” en Tinder pueden llegar a sentir que no avanzan, si por algún motivo no conectan con la manera de funcionar en la app o con las conversaciones que encuentran en ella.

