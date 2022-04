«TENGO MUCHO MIEDO…» El crudo relato de la mujer policía que denunció ser violada por sus compañeros de armas (+fotos)

abril 6, 2022 - 9:58 am

Vanessa De las Salas es una oficial de policía en Colombia que decidió romper el silencio respecto a un crimen del que fue víctima- haber sido violada– el cual fue cometido por sus propios compañeros policías. Su historia la compartió a través de su cuenta de Instagram ocho días después de sufrir el brutal ataque al que fue sometida. Reseña El Heraldo.

La policía comenzó su crudo relato recordando que desde que eran una pequeña niña, su sueño más grande había sido ser policía. “Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia”, indicó la mujer uniformada.

Sin embargo, Vanessa sufrió la tragedia dentro de las filas de la justicia. Aseveró que siente mucho temor después de haber contado su historia, debido a las represalias que puedan tener contra ella o contra su familia.

“NADIE SABE LO QUE VIVÍ y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mi y mi familia”.

De las Salas relató que desde el pasado 27 de marzo no ha podido dormir en lo absoluto, y ha perdido el apetito, todo por culpa de dos personas que consideraba incluso como sus amigos, quienes abusaron sexualmente de ella.

Vanessa cuestionó la manera de actuar de sus compañeros quienes también son patrulleros y aún así la violaron. “Yo no tuve la culpa. No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaz (sic), siendo patrulleros también”, sentenció la acongojada mujer.

Asimismo, dijo estar sorprendida porque la misma corporación policiaca no la ayuda en el caso ni acelera el proceso para llevar ante la justicia a los violadores.

“Y porque la misma policía a la que tanto amo no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron, en serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, pidió la oficial Vanessa.

En respuesta a su publicación, los usuarios en Instagram reaccionaron en favor de Vanessa a quien le demostraron todo su apoyo con frases como: “Yo te creo”, “No es justo! Que le caiga todo el peso de la ley a esas personas y la institución tiene que garantizarlo”, “Que se haga justicia”.

Al momento, la publicación contabiliza casi 47 mil 500 Me gusta y ha sido comentada casi 4 mil veces. Dicho posteo fue puesto el pasado sábado 2 de abril.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Heraldo de México