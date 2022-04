Suspenden el juego de Opening Day entre Medias Rojas y Yankees

abril 6, 2022 - 11:57 am

El juego del Opening Day 2022 entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston fue suspendido por mal tiempo.

El juego entre los clásicos rivales se realizará el viernes 8 de abril a la 1:05 p.m. ET en el Yankee Stadium, que abrirá sus puertas para los aficionados con boleto válido a partir de las 11:00 a.m.

Los fans que ya tenían boletos para el partido originalmente pactado para el jueves 7 de abril, podrán utilizarlos para ver el nuevo Opening Day el viernes o también podrán usarlos para un partido en otra fecha en el Yankee Stadium, de acuerdo a la disponibilidad de localidades, como se describe en la política de suspensión de juegos de los mulos.

Thursday’s Yankees-Red Sox Opening Day game has been rescheduled due to the forecast of inclement weather. The game will now be played on Friday, April 8, at 1:05pm at Yankee Stadium.

For more info, visit https://t.co/k8GQt0HlB4 pic.twitter.com/9lk1qYt6Jd

— New York Yankees (@Yankees) April 6, 2022