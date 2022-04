Ronald Borjas podría andar de amoríos con una modelo (+Fotos)

abril 4, 2022 - 11:51 am

El cantante zuliano, Ronald Borjas, alborotó las redes sociales tras dejarse ver en un sitio nocturno durante el fin de semana en compañía de una despampanante mujer.

Al parecer, el criollo se encuentra en una relación sentimental con una hermosa modelo, así lo evidencia imágenes que han circulado a través de las plataformas digitales.

La información se supo mediante una publicación que hizo la cuenta de La Viperina, en que se le ve al músico muy acaramelado con la chica, muchos aseguran que es uno de las tantas, y otros dicen que posiblemente se la novia “legal”, que por nombre lleva Carolina Tepedino.

El intérprete se encuentra dando una serie de conciertos y presentaciones privadas en Estados Unidos. Sin embargo, Ronald Borjas no ha confirmado la noticia, pero, recientemente dijo en una entrevista en Sábado en la noche: “El corazón mío está lleno, ahorita tengo una persona especial que está conmigo, solo les podría decir eso, me mantiene muy feliz en este momento y me siento pleno”.

