Ricardo González: “Dirigir a Gaiteros me tiene terriblemente motivado”

“Richie” González era uno de los Directores Técnicos más codiciados para la edición 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y no era para menos. Basta con cruzar una mínima conversación con él para reconocer que es un hombre que vive por y para el baloncesto por el profundo conocimiento que tiene de este deporte.

Con más de 25 años de experiencia al máximo nivel competitivo ha dirigido en 12 países y 4 continentes, siendo el primer Coach español en alcanzar esta hazaña. Chile, Túnez, Islandia, Costa de Marfil y nada menos que Corea del Norte forman parte de su hoja de vida. Es este hombre el encargado de encabezar en la cancha el nuevo proyecto de Gateros del Zulia en la SPB. En esta entrevista, presentamos detalles de esta enciclopedia viviente del baloncesto internacional.

Usted es un trotamundos del baloncesto… Conoce variadas culturas y entornos basketeros…. ¿Qué se aprende de ese andamiaje a lo largo de 25 años de carrera profesional?

Yo siempre he pensado que soy un muy afortunado porque he hecho de mi pasión mi profesión. Para mí, el baloncesto es pasión, es una forma de vida… es algo mucho más que un trabajo.

¿En qué momento comenzó ese deseo de conocer mundos baloncelísticos?

Siempre tuve el deseo y la ilusión de poder dirigir fuera de España; en mi país ya lo había entrenado todo, había vivido las experiencias de todas las categorías y competiciones. Con el paso de los años, se me presentó la oportunidad de irme a Chile, después de haber tenido una experiencia increíble en Uruguay y no me arrepiento. Siempre te queda el deseo de volver y tuve la oportunidad de regresar a Chile a entrenar las selecciones nacionales de la mano del Comité Olímpico de ese país. Ahí estuve más de tres años, con muchas medallas a nivel suramericano, muchas competencias. Me enriqueció tanto esa experiencia que decidí no regresar a España en mucho tiempo. Desde entonces son 12 países y 4 continentes. Ser el primer Coach español en dirigir en tantos países es una de las cosas que más orgulloso me hacen sentir.

¿De tantos viajes y tantas culturas vividas, qué ha aprendido Richie González?

Creces y te enriqueces como persona y obviamente en el juego de baloncesto. Aprendes a valorar algunas cosas que ya conoces y otras a las que tal vez no le dabas tanta importancia. Quizás lo que más aprendes es a respetar las diferentes culturas, las costumbres. Asimilas formas de vivir varias situaciones y obviamente, debes adaptarte a los diferentes tipos de baloncesto. Una de las particularidades que debe tener todo entrenador es una la adaptabilidad a sinnúmero de situaciones (lesiones, bajas de los entrenamientos, cosas que tienes preparadas y que debes cambiarlas sobre la marcha); es como en la vida, asimilas una adaptación, te involucras con otros baloncestos, otras culturas, y aprendes a respetar y a amar a la gente y eso te lo devuelven. En lo personal, el respeto que he sentido fuera de casa es increíble, he sido muy querido y valorado siempre. Eso es algo que te enriquece.

¿Cómo sobrellevar ese riguroso esquema de viajes?

Trato de estar feliz donde he estado y lo estoy; en ese sentido hay cosas que siempre son gratas como los amigos y las experiencias; también hay situaciones difíciles, echas de menos algo porque siempre dejas algo en cada país donde has trabajado; por supuesto primeramente los amigos y esos gratos recuerdos que dejas en cada lugar donde has estado; en cada país siempre extrañas algo, se queda una parte de ti en cada lugar. Puedo decir que mi corazón y mi mente están repartidos por el mundo en 12 países y 4 continentes. Es una cosa que siempre la tienes ahí. Me falta tiempo para hablar y apoyar a mis amigos por las cosas que inevitablemente suceden con tanto viaje, pero me siento muy enriquecido por tenerlos. Aprendes mucho de la vida, de la gente, de la cultura, de todo; además yo soy de las personas de las que les gusta adentrarme de sus costumbres, la gastronomía, etc. Trato de ir sin ideas preconcebidas sino vivirlas en primera persona. Cuando fui a Corea del Norte, el 99,9% de las personas me dijo que estaba loco, que no volvería, que si perdía tres partidos seguidos… te podrás imaginar. Después de haber estado en Corea del Norte te digo que habría estado loco si no hubiera ido a ese país del que se conoce tan poco.

¿Cuál es el atractivo de Latinoamérica?

Siempre he sido muy enamorado de Latinoamérica, me encanta la gente, la cultura, la comida, el clima, todo… para los españoles es más fácil adaptarse a ella. Conocer la región por haber jugado campeonatos en todo el continente hace que quieras volver y en ese sentido siempre tuve la ilusión de dirigir en Venezuela. Me atrae mucho el país y la liga, tengo muy buenos amigos ahí porque conozco a muchos jugadores con los que he trabajado en regiones como Islandia.

¿Cómo se define “Richie” González como entrenador? ¿A qué juegan sus equipos?

No me gusta definirme a mí mismo en nivel personal. Me gusta más que sean mis equipos los que digan y reflejen lo que soy como entrenador. Principalmente, soy un ganador, me gusta ganar. El deporte de máxima competición sólo lo entiendo para ganar. He ganado muchas veces, he perdido muchas más, por eso los que hemos ganados algunos títulos y campeonatos valoramos lo difícil que es porque siempre pierdes mucho más que lo que ganas. Mi mentalidad es muy competitiva, muy ganadora, por lo que todo va en dirección de tener el equipo listo para trabajar. También es cierto que no me gusta ganar de cualquier forma, no me gusta el baloncesto especulativo, no me gusta jugar andando, los esquemas rígidos, encasillar a nadie; me gusta ganar a través de las mejoras de los jugadores para que ellos jueguen a su mejor nivel.

¿Y cómo se logra esa subida de nivel?

La mejor forma de jugar al baloncesto es haciendo que los jugadores se sientan realizados jugando y para eso hay que darles su libertad para que desarrollen su talento; me gusta sacar lo mejor y máximo provecho de cada jugador, que todos se sientan partícipes del equipo. Buscamos un perfil de jugador con mucho talento, buen anotador pero que sea un miembro real del equipo, que juegue basado en el pase, que es como se juega el baloncesto de alto nivel en la actualidad; no quiero que abuse de rebote del balón ni del uno contra uno. No me gusta un jugador que rebota el balón y los otro cuatro se queden mirando. Estamos organizando un baloncesto que sea una mezcla entre el talento que haya en los jugadores venezolanos, más los extranjeros que hayan jugado en Estados Unidos y en Europa a un gran nivel, no todo a través del rebote como se ve hoy en día en la NBA.

Se requiere un grupo muy comprometido para este fin…

Mi idea es compartir el balón, coordinando el space in, el timeing, que todos los jugadores se sientan partícipes en el juego en ataque porque si así lo sienten, harán lo mismo en la defensa y en la lucha por los rebotes; es en estos aspectos en los que se ganan los partidos. Mi filosofía como entrenador es defender muy fuerte, rebotear y correr; a partir de ahí podremos jugar a muchas posesiones porque mientras más posesiones tienes, más tiros posibles tienen los jugadores. Estoy seguro que así haremos un basquetbol bonito que enganche a los aficionados y eso es lo que te lleva a ganar partidos y luchar por los campeonatos. Siempre he dicho que el entrenador que prometa títulos es un insensato. Los entrenadores sólo podemos ofrecer trabajo, esfuerzo, motivación, ilusión, dedicación, experiencia; estoy seguro que a mí en esos aspectos no me va aganar nadie porque voy muy motivado. Voy a trabajar y a dar lo mejor de mí. Con la experiencia que tengo no es fácil animarme, pero este reto con Gaiteros del Zulia de verdad que me tiene terriblemente motivado.

La motivación para dirigir a Gaiteros en Venezuela

La llegada de Richie González no pasó desapercibida en el entorno nacional. Se trata de un Head Coach buscado desde hace varios años por varios equipos del país. Su firma con Gaiteros del Zulia abre un compás de enseñanza para un baloncesto que busca relanzarse en una nueva etapa para todo el entorno, un entorno que verá en el español las nuevas tendencias del baloncesto internacional.

El anuncio de su llegada ha generado comentarios muy positivos en nuestro país… ¿Cómo se siente al recibirlos y ver la buena expectativa derivada de su firma con Gaiteros del Zulia?

Yo tengo mucho respeto por el baloncesto venezolano con sus jugadores y dirigentes. Yo voy a aportar mi granito de arena por mi experiencia en diferentes continentes siempre con la intención de sumar, siempre aprendiendo y compartiendo conocimiento. Quiero empaparme del baloncesto venezolano y su cultura. Sé que voy a sentirme como en mi casa. Agradezco la buena acogida y apoyo desde que se conoció mi firma con Gaiteros y los buenos mensajes de tantas personas que me han felicitado. Espero sea la primera de muchas experiencias en ese baloncesto y espero estar a la altura de tan importante liga.

¿Qué visión tiene de la Superliga Profesional de Baloncesto?

He tenido varias entrevistas y propuestas para entrenar en varias ligas y selecciones nacionales de Latinoamérica a partir de abril e incluso tuve una oferta de otro equipo de Venezuela para entrenarles allá. Las ofertas son muy buenas, no te lo voy a negar, pero hay cosas que a uno le motivan más que factores como el dinero. He visto mucho baloncesto en Venezuela, he jugado campeonatos ahí, me gusta su gente y su cultura, por lo que su liga me atrae de una manera especial. Sé del niel de la liga, muy fuerte, con grandes equipos, muchos partidos pero confío en el trabajo que hagamos con el equipo.

¿Y de Gaiteros del Zulia… qué le motivó?

Gaiteros para mí es un reto muy especial por la historia que tiene y a mí me gustan los retos grandes. Cuando recibí la llamada de Paul (Romero Cavallo), para ser el Coach de los Gaiteros del Zulia, no lo pensé dos veces. No estamos hablando de un proyecto cualquiera sino de un club con una historia muy rica con 4 campeonatos, 4 subcampeonatos… es un club de muchísimo prestigio que quiere volver a revivir esos éxitos, hablamos de una ciudad con unos fanáticos que viven el deporte de una manera muy intensa, ansiosos por ver al equipo de nuevo al nivel que una vez tuvo. Estoy muy feliz deseando vivir esa experiencia en primera persona. Vengo trabajando con Paul desde hace varias semanas. (Paul Romero) es una persona que me ha demostrado confianza, seguridad, y lealtad; conoce mucho del juego. Cuando hablas con él sabes cuánto lo conoce. Hemos conversado para armar un equipo muy competitivo que enganche a la afición, que nos haga ser muy competitivos y que podamos competir para alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles. Estoy muy expectante y emocionado por este proyecto.

¿Cómo estructurar la plantilla competitiva?

La clave aquí radica en la plantilla que logremos armar. Hemos conversado con muchos jugadores, de un perfil muy específico para jugar el baloncesto que queremos jugar. Tenemos muchos contactos con jugadores buenos, hasta tres opciones en cada posición, con experiencia en Europa; esto lo uniremos con los jugadores venezolanos de calidad que podamos sumar. Estamos conversando con jugadores locales que conozcan la liga y que puedan hacer una diferencia para lo que queremos hacer.

¿Qué le dice al fanático de Gaiteros?

Lo que me han dicho de la fanaticada del Zulia es que es increíble. Es la mejor del país, aficionados volcados en la atención al equipo, pendientes de un proyecto nuevo, serio que enganche con ellos. Quiero que la afición sea nuestro sexto hombre, que la cancha esté llena, que apoyen a los jugadores. Con eso seremos muy potentes en casa y haremos de nuestra cancha un fortín. Quiero decirles que confíen en nosotros, seremos un equipo competitivo, con talento, que va a jugar muy buen baloncesto. Queremos crear una línea de juego que nos identifique y nos conecte con la afición. Vamos a darlo todo por esa camiseta, nos vamos a entregar en cuerpo y alma y les ofreceremos lo mejor de nosotros. Tendremos momentos difíciles en la temporada, pero es con el apoyo de nuestro público que podremos superarlos.

