¿Quién es alias Satanás? el sicario del Tren de Aragua capturado en Chile

David Landaeta Garlotti, alias Satanás, de nacionalidad venezolana, es uno de los integrantes de la organización criminal conocida como El Tren de Aragua, que fue capturado en la ciudad de Iquique, en Chile, el pasado 23 de marzo.

El temible sicario, que fue conocido en algún momento como El matapolicías, se encuentra hoy bajo el control de la justicia chilena tras una historia de vida que transcurre entre entradas y salidas de prisión, asesinatos, extorsión, robos e intentos por escapar.

El delincuente es responsable del asesinato del venezolano Yohair Gutiérrez, quien recibió múltiples disparos en plena vía pública de La Pampa de Alto Hospicio el 22 de marzo.

El alias de Landaeta Garlotti se dio a conocer en los medios de comunicación en 2019 cuando fue detenido por agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, en Perú.

En ese entonces, las autoridades peruanas señalaron que el criminal entró a ese país con una identidad falsa. Era buscado por el asalto a una bodega en San Martín de Porres el 27 de julio de 2018, donde resultó herido un policía, así como por el robo a un banco del centro comercial Mega Plaza el viernes 3 de agosto de ese año.

Durante el tiempo que estuvo en ese país intentó, junto a otros integrantes del Tren de Aragua, implementar la misma trama de la que vivían en Venezuela: extorsión, tráfico de armas, sicariato y robo agravado.

Cuando fue capturado en Perú tenía solo 21 años, y ya contaba con una alerta roja de Interpol, de acuerdo con el diario peruano OJO.

«Satanás es su apodo porque en el Tren de Aragua no había otro más sanguinario que él, ni siquiera el decapitador alias Catire. En Lima mató a un policía y secuestró a una familia en su propia casa para robarlo», señaló un reporte audiovisual de Buenos Días Perú.

A sus 18 años de edad, alias Satanás fue capturado en Venezuela por la muerte de varias personas, incluidos policías. Primero estuvo preso en la cárcel de Alayón y luego en Tocorón, donde logró fugarse tras activar dos granadas que causaron la muerte de 7 reclusos y dejó más de medio centenar de heridos.

«A los 15 años, probé alcohol por primera vez y a los 17 años consumí cocaína y la sigo consumiendo hasta ahora. A los 18 años estuve detenido, me estaban sindicando -acusando- por el robo de un celular, solo a los 17 años robé un celular porque no tenía teléfono y lo necesitaba. Luego no tuve ningún tipo de problema», dijo a las autoridades de Perú cuando fue detenido, de acuerdo con declaraciones a las que tuvo acceso Buenos Días Perú.

En Perú se le atribuyó el asesinato de un venezolano de 23 años, Simón Andrés Gonzáles Araujo, quien murió el 30 de enero de 2019, cuando se encontraba en una fiesta en un centro recreacional de Cieneguilla.

Con información El Nacional