Según People: Se confirma noviazgo de Shannon de Lima: ¡Qué afortunado ese hombre!

Desde hace unas semanas, se ha rumorado que Alejandro Speitzer mantiene una relación sentimental con Shannon de Lima. Si bien la pareja había tratado de mantener oculto su idilio, no pudieron seguirlo negando tras ser captados juntos y con actitudes románticas en el aeropuerto de Monterrey, México, tras haber participado en un evento de música. Sin embargo, se negaron a dar cualquier tipo de declaración ante los cuestionamientos.

«Nunca he contado nada personal; no te lo voy a contar, así que ya está», advirtió Speitzer al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). «Gracias por la curiosidad. Nunca he contado nada personal».

Por su parte, la modelo venezolana lo único que comentó fue que «me encantó» Monterrey, Nuevo León. Pero trato en todo momento de evitar responder los cuestionamientos de la reportera representante de dicha emisión.

El actor, visiblemente abrumado, apenas quiso responder sobre el festival Pa’l Norte y mencionar cuales grupos había buscado disfrutar. «A varios. Hombres G; varios y buenos amigos». Además, aseguró que la representante del medio de comunicación «no lo sabes» lo incómodo que resultaba esa situación para su acompañante y para él. Incluso, le pidió que dejara de grabarlos.

«Ojalá que también salga que llevas grabándonos como una hora. No sé, de verdad, te lo pido [que dejara de grabar]», advirtió. «Llevas una hora grabándonos; te he visto y no has parado, pero gracias de cualquier forma».

La pareja continuó su camino de manera apresurada y tratando de mantener la calma. Tanto Alejandro Speitzer como Shannon de Lima continúan con sus respectivos compromisos profesionales.

