Nikola Jokic y Trae Young, Jugadores de la Semana en la NBA

abril 5, 2022 - 8:57 am

La NBA anunció este lunes que Nikola Jokic (Denver Nuggets) y Trae Young (Atlanta Hawks) fueron electos jugadores de la semana 24 en la NBA.

Jokic se quedó con el galardón en la Conferencia Oeste, mientras que Young se alzó en la Conferencia Este.

El pívot serbio, MVP de la pasada temporada, logró 34,8 puntos, 17,3 rebotes, 8,5 asistencias y 2 robos de media por encuentro.

Los Nuggets ganaron tres de sus cuatro partidos la pasada semana y son ahora quintos en el Oeste con un balance de 47-32.

Por su parte, Young consiguió 30,3 puntos, 10,8 asistencias y 3,3 rebotes de media por partido que fueron fundamentales para que los Hawks ganaran los cuatro partidos que jugaron la pasada semana.

