Miley Cyrus dio positivo a COVID-19 luego de su gira por Latinoamérica

abril 3, 2022 - 11:32 am

La cantante recurrió a su cuenta de Twitter para dar detalles de su salud tras realizar una gira por Latinoamérica.

“Viajando alrededor del mundo, tocando para 100,000 personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer Covid-19 son bastante altas. Tengo Covid ahora, pero definitivamente valió la pena”, dijo la intérprete de “Wrecking ball”.

Traveling around the world, playin for a 100,000 people a night & meeting hundreds of fans a day the chances of getting Covid are pretty high. I have Covid now but it was definitely worth it.

La celebridad de 29 años aprovechó su mensaje público para disculpase con Steven Tyler por no asistir a su fiesta benéfica en medio de las celebraciones de los Grammy 2022.

“Desafortunadamente, debido a esto (por el Covid-19), me estoy perdiendo el evento de una organización benéfica muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler. ¡Me siento bien, así que no te preocupes por mí! ¡Lo siento Steven!”, indicó.

Un evento que recaudará dinero para la organización benéfica de Tyler, Janie’s Fund, que trabaja con Youth Villages para ayudar a las mujeres jóvenes que han sufrido abuso y negligencia.

Unfortunately because of this I’m missing out on Janie’s Fund which sucks because it’s a charity that’s super important to me & my friend Steven Tyler. I am feeling fine so don’t worry about me! Sorry Steven! We’ll have to “Walk This Way” another time! 🖤🖤🖤

