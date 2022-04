Manu Ginóbili, primer argentino en ingresar al Salón de la Fama de la NBA

abril 3, 2022 - 4:44 pm

Emanuel «Manu» Ginóbili, ganador de cuatro anillos de la NBA, se convirtió este sábado (02.04.2022) en el primer argentino en ingresar en el Salón de la Fama del del Básquetbol.

El escolta, que estaba en su primer año de elegibilidad, se retiró en 2018 tras disputar toda su carrera en la NBA con los Spurs de San Antonio.

“Otra de las cosas que nunca sueñas cuando empiezas a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino”, escribió Ginóbili en su cuenta de Twitter.

🇺🇲This is another thing that you never expect to happen when you start playing ball. Thanks to everybody that help me during this journey! 🙏

🇦🇷Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino! 🙏 https://t.co/S3K4ScZm6F

