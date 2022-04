Hoy son los Grammys 2022: Dónde verlos y a qué hora

abril 3, 2022 - 9:41 am

Desde quién presenta y quién está nominado hasta cómo puede verlos en línea y en la televisión, esto es lo que necesita saber sobre los premios Grammy de hoy domingo.

Después del drama en los Oscar del domingo pasado, los premios Grammy tienen un gran espectáculo que llenar.

Una nota de Los Ángeles Times reseña que es un año raro en el que la ceremonia de la marquesina de la Academia de Grabación en honor a lo mejor de la música sigue a los Premios de la Academia televisados a nivel mundial, que honran los logros cinematográficos. Es aún más raro que los Oscar dominen los titulares durante los días previos a los Grammy porque un ganador abofeteó a un presentador durante la ceremonia en vivo.

Dejando a un lado la enemistad que aún se está gestando entre Will Smith y Chris Rock, la 64ª entrega de los premios Grammy se llevará a cabo el domingo. Aquí está todo lo que necesitas saber.

¿A qué hora es el espectáculo? ¿Qué Canal?

Los Grammy se llevarán a cabo en el MGM Garden Arena de Las Vegas y se transmitirán en vivo a las 5 p.m. Pacífico en CBS. La ceremonia también estará disponible para transmitir en vivo y bajo demanda en Paramount+.

El espectáculo estaba previamente programado para el 31 de enero en Los Ángeles, pero se pospuso y luego se trasladó a Las Vegas debido a las preocupaciones sobre la variante Omicron de COVID-19. Por eso también se llevará a cabo después de los Oscar de este año.

Aquí te dejamos la guía de horarios en diferentes países del mundo, de acuerdo al lugar en donde te encuentres.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (hora del Pacífico), 8.00 p. m. (hora del este)

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (4 de abril)

¿Quién es el anfitrión?

El presentador de “The Daily Show”, Trevor Noah, regresa para presentar la ceremonia por segundo año consecutivo y aún no ha comentado cómo el concierto podría ser diferente.

Noah ha estado bastante callado en las redes sociales en el período previo a los Grammy, y su programa nocturno ha estado fuera del aire toda la semana desde que la bofetada se escuchó en todo el mundo. Pero el comediante reapareció el miércoles en Twitter para arrasar a CBS por arrasar con su canto.

¿Pero no hay dos ceremonias?

De hecho, las hay. Hay docenas de categorías de los Grammy (86 este año, sin incluir los premios especiales) y simplemente no hay tiempo suficiente para incluirlas todas en una transmisión de aproximadamente tres horas.

Entonces, el espectáculo principal, que incluye las cuatro categorías generales de álbum, disco y canción del año y mejor artista nuevo, se enfoca en armar parejas de actuaciones poco probables y algunos otros premios y discursos esparcidos por todas partes.

La mayor parte de los premios Grammy se entregan durante un espectáculo previo conocido como la Ceremonia de estreno de la academia. Ese programa reconoce todo, desde la música global hasta la palabra hablada y el álbum infantil, y tiene lugar unas horas antes del programa televisado.

El ganador del Grammy y actual nominado, LeVar Burton, será el anfitrión de la Ceremonia de estreno en el MGM Grand Conference Marquee Ballroom. Madison Cunningham, Falu, Nnenna Freelon, Kalani Pe’a, John Popper y los Isaacs abrirán el espectáculo. Otros programados para actuar incluyen a los nominados actuales Jimmie Allen, Ledisi, Mon Laferte, Allison Russell y Curtis Stewart.

Esa ceremonia se transmitirá en vivo el domingo desde Las Vegas a las 12:30 p.m. Pacífico en the Recording Academy’s YouTube channel y en vivo en Grammy.com.

¿Quiénes están nominado?

El líder de la banda “The Late Show With Stephen Colbert”, Jon Batiste, lidera el campo con 11 nominaciones, y otros actos con múltiples nominaciones incluyen a Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. (cada una con ocho) y Billie Eilish y Olivia Rodrigo (cada una con siete).

Estos son los nominados en las cuatro categorías principales:

Grabación del Año

“I Still Have Faith in You” — ABBA

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get a Kick Out of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on Time” — Brandi Carlile

“Kiss Me More” — Doja Cat featuring SZA

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero (Call Me by Your Name)” — Lil Nas X

“Drivers License” — Olivia Rodrigo

“Leave the Door Open” — Silk Sonic

Album del Año

“We Are” — Jon Batiste

“Love for Sale” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Justice (Triple Chucks Deluxe)” — Justin Bieber

“Planet Her (Deluxe)” — Doja Cat

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Back of My Mind” — H.E.R.

“Montero” — Lil Nas X

“Sour” — Olivia Rodrigo

“Evermore” — Taylor Swift

“Donda” — Kanye West

Canción del Año

“Bad Habits”

“A Beautiful Noise”

“Drivers License”

“Fight for You”

“Happier Than Ever”

“Kiss Me More”

“Leave the Door Open”

“Montero (Call Me by Your Name)”

“Peaches”

“Right on Time”

Artista Nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

¿Cuál es la diferencia entre álbum, disco y canción del año?

Una excelente pregunta, si lo decimos nosotros mismos. El disco del año va para el intérprete y reconoce a los artistas, productores e ingenieros que contribuyen a esa grabación. El premio al álbum del año se otorga a un álbum completo. Y la canción del año se otorga al compositor o compositores y no incluye al intérprete, a menos que también coescribió la canción.

¿Quién está actuando y presentando?

Ye, ganador de 22 premios Grammy, dijo en marzo que lo sacaron de la lista de presentaciones debido a su “comportamiento en línea preocupante”, que se deriva de lo que escribió sobre su ex esposa, Kim Kardashian, su novio, Pete Davidson, e incluso el anfitrión de los Grammy, Noah. El rapero “Donda” está nominado a álbum del año, interpretación de rap melódico, álbum de rap y canción de rap. No está claro si asistirá a alguna de las dos ceremonias.

Mientras tanto, la banda de rock Foo Fighters, que tenía previsto presentarse en los Grammy, canceló todas las próximas fechas de conciertos luego de la muerte del baterista de la banda, Taylor Hawkins, la semana pasada.

La Academia de la Grabación eligió al principal nominado de este año, Batiste, Brothers Osbourne, BTS, Brandi Carlile, Eilish, HER, J Balvin con Maria Becerra, Lady Gaga, Lil Nas X y Jack Harlow, John Legend, Nas, Silk Sonic, Chris Stapleton, Rodrigo y Carrie Underwood actuarán.

El difunto ícono del teatro musical Stephen Sondheim será honrado durante la canción tributo “In memoriam” interpretada por Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt y Rachel Zegler.

Otros actos como Maverick City Music, Aymée Nuviola y Billy Strings se presentarán “en segmentos especiales que mostrarán Las Vegas y destacarán géneros no representados históricamente en la transmisión de los premios Grammy”, dijo la academia.

El viernes, la academia dijo que los presentadores del espectáculo incluirán a la rapera Megan Thee Stallion, la recién ganadora del Premio de la Academia Questlove, cuyo Oscar fue presentado justo después de la bofetada, y Joni Mitchell, quien ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que sufrió un aneurisma.

Otros presentadores son los ganadores anteriores del Grammy Lenny Kravitz, Dua Lipa, Ludacris, Billy Porter, Bonnie Raitt y Keith Urban; las anteriores nominadas al Grammy Kelsea Ballerini y Avril Lavigne; los actores y músicos Jared Leto y Michaela Jaé Rodríguez; y el actor Anthony Mackie.

Los Ángeles Times