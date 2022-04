Los Grammy 2022 rindieron tributo a Taylor Hawkins de Foo Fighters

abril 4, 2022 - 6:52 am

El rock llora a Taylor Hawkins de Foo Fighters. La banda tenía previsto presentarse en los Grammy, pero luego de la muerte de Hawkins hace poco más de una semana, el grupo canceló su aparición y su próxima gira.

Hawkins murió poco antes de que Foo Fighters subiera al escenario en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia.

“Nuestros pensamientos están con la familia de Taylor, sus amigos, la familia Foo Fighter y todos sus fanáticos en todo el mundo”, dijo el presentador de los Grammy. Trevor Noé mientras presentaba el segmento In Memoriam de la ceremonia, que comenzó con un montaje de fotos y filmaciones de Hawkins.

#GRAMMYs host Trevor Noah gave a brief tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins pic.twitter.com/skwOoNAB8u

— NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022