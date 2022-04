Legisladores oficialistas del Táchira rechazan comprar electricidad a Colombia

abril 1, 2022 - 12:18 pm

Con ocho votos en contra y cinco a favor fue rechazada este martes 29 de marzo la propuesta del diputado del bloque unitario del Consejo Legislativo Estadal, Heriberto Junior Labrador, de comprar megavatios a Colombia para resolver el problema eléctrico que enfrenta el estado Táchira, con apagones de hasta 20 horas diarias en algunas zonas.

Después de un amplio debate que se extendió por unas dos horas aproximadamente, en las que los parlamentarios de la Alianza Democrática expresaron su acuerdo con la propuesta de Labrador, por considerar que aún existe toda la infraestructura necesaria para establecer ese convenio con el vecino país, como ocurría en otrora que Colombia le compraba energía eléctrica a Venezuela, los legisladores del bloque oficialista rechazaron esa opción y aprobaron interpelar en la comisión de servicios públicos a las autoridades de Corpoelec.

También rechazaron la propuesta realizada por el diputado de la Alianza Democrática, Miguel Reyes, de crear una comisión especial amplia que permitiera evaluar todas las alternativas, sin rechazar la compra de electricidad a Colombia, pues considera que desde Venezuela se puede ejercer presión haciendo una manifestación en el Puente Internacional Simón Bolívar para ser escuchados por las autoridades del vecino país.

“Se generó un debate y la propuesta que llevamos junto a los diputados de la Alternativa Democrática no tuvo la acogida que esperábamos, los diputados del Polo Patriótico en su mayoría votaron por la propuesta de buscar alternativas en el interior del país, supuestamente esta recoge una mejor opción a esta problemática, pero sabemos que esto no traerá una solución, y de aquí a un mes cuando presenten una propuesta será más de lo mismo, sin generar una solución verdadera”, manifestó el diputado Heriberto Labrador.

Falsas expectativas

Por su parte el diputado del bloque oficialista por el circuito de la frontera, Leonard Triana, manifestó que solo se busca crear falsas expectativas con la propuesta de comprar electricidad a Colombia, pues el gobierno de ese país se ha negado a tener algún tipo de relación con Venezuela.

Recordó Triana que el gobernador Freddy Bernal tiene tiempo intentando restablecer relaciones comerciales con Colombia, pero han sido las autoridades de ese país las que se han negado.

Diputado por frontera, Leonard Triana, recordó que Colombia se ha negado a tener relaciones con Venezuela. Foto: Carlos Eduardo Ramírez

“No podemos generar una propuesta para traer falsas expectativas al pueblo tachirense de que le vamos a comprar electricidad a Colombia. Recordamos que el comandante Chávez para beneficiar al pueblo colombiano en aquel momento que tenía una problemática con la electricidad generó las condiciones para enviarle electricidad, pero en este momento es generar una falsa expectativa, cuando en este momento coyuntural la pelota está del lado colombiano”, expresó.

“El Gobernador no tiene la capacidad”

Para el diputado Miguel Reyes el gobernador Freddy Bernal no tiene la capacidad económica, ni de equipo, para resolver el problema eléctrico que enfrenta la entidad.

“Muy lamentable porque se trajo un derecho de palabra para ayudar a que esta situación que estamos viviendo los tachirenses con el fluido eléctrico pudiera apalearse. El Gobernador del estado ni tiene la capacidad técnica, ni la capacidad económica para resolver este problema, así que lo que ha venido pregonando sobre la crisis eléctrica no tiene viabilidad, y no tiene viabilidad por cuanto San Agatón que estaba produciendo 120 kilovatios, hoy está produciendo solamente 80”.

Diputado Miguel Reyes manifestó que no hay voluntad política para resolver el problema eléctrico en el Táchira. Foto: Carlos Eduardo Ramírez

Destacó que Planta Táchira que producía 70 megavatios también está paralizada, mientras el tendido nacional no produce nada para la entidad andina, por lo que solo se está operando con 80 megavatios, cuando se necesitan mínimo 520 megavatios en la horas pico que de 6 a 8 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 10 de la noche. “Y para poner a funcionar todas las empresas se necesitan 900 megavatios, me pregunto ¿de dónde los va a sacar?”, expresó Reyes.