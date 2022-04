Las «marramucias» detrás de la muerte de Karol Bautista: Corpoelet sigue indiferente

abril 6, 2022 - 2:18 pm

Yhon Osma quien fuera esposo de Karol Deiby Bautista Salcedo fallecida en un horrendo accidente mientras realizaba labores para Corpoelet esta vez revela las «marramucias» que se esconde detrás de tan lamentable muerte y que impiden la debida indemnización para las niñas huérfanas.

En comunicado por escrito así se expresa Osma:

Buenas tardes Sres.,

Por medio del presente escrito, Yo Yhon Osma, padre de niñas huérfanas y esposo de Karol.

Vuelvo a denunciar en este medio público de noticias que a la fecha que estamos no he recibido la respuesta pertinente al caso de mi esposa fallecida Karol Bautista quien muere en accidente laborando para la Empresas Corpoelec Zulia, específicamente, San Francisco por encubrir al Sr. Jhonder Medina Gerente implicado en el accidente y que se lava las manos como si nada hubiese pasado.

Siendo él responsable de haber ordenado dicho trabajo en la granja del Sr. Hector Soto, Alto Directivo de HIDROLAGO. Donde se mata mi esposa y otro compañero más, porque así lo declararon los trabajadores involucrados en el Accidente a el INPSASEL ZULIA Y a PyP de Corpoelec. QUE JHONDER LES DIO UNA ORDEN, allá reposan dichas declaraciones que Corpoelec no quiere sacar a luz, el investigador que estuvo al frente del caso se vendió con el verdadero procedimiento para favorecer a Jhonder. El se llama Walter Albarran. Por él es que no se ha hecho JUSTICIA. INVESTIGUEN.

Adicionalmente, DENUNCIO que los S/1 Y S/2 DE la GNB, APELLIDOS MORALES Y CARRUYO, rersponsables de la colisión donde muere Karol, pertenecientes al destacamento de allí del KM18 perija. se arreglaron con el sr Jhonder CON dolares EN EFECTIVO Y EL TAPARA TODO…

AYUDA SR FISCAL, Y PRESIDENTE CON ESTE CASO. EXIGIMOS JUSTICIAAA..

El Sr Santiago Arrieta quien es el jefe de Jhonder Medina esta manejando todo muy callado porque el también esta involucrado en dicho trabajo ilícito que hacia ese dia esos trabajadores.

Para quien del gobierno desee ayudarnos en hacer justicia este es mi Nro. de celular 0414 1755602, concluyó Osma.