Lakers quedó al borde de la eliminación tras perder por sexto partido consecutivo

abril 4, 2022 - 9:29 am

Los Angeles Lakers, sin LeBron James, perdieron el domingo 129-118 ante los Denver Nuggets y se van quedando sin opciones de clasificar al repechaje a los playoffs de la NBA.

El equipo angelino, ganador del anillo en 2020, sumó su sexta derrota consecutiva y sigue en la undécima posición de la Conferencia Oeste, una por detrás de la zona de acceso al repechaje (‘play in’).

Los Lakers se encuentran 1,5 victorias por detrás de los dueños de la décima plaza, los San Antonio Spurs, con apenas cuatro partidos restantes de la fase regular.

Los Spurs vencieron al cierre de la jornada a los Blazers con marcadores de 113-92 para aumentar esa ventaja sobre Portland, un equipo que también lleva ahora siete derrotas seguidas.

«No nos preocupamos por los cálculos, nos preocupamos por el próximo partido», declaró el cuestionado técnico angelino, Frank Vogel. «Tenemos que aprender las lecciones de este partido, llevarlas al próximo y espero que obtener la victoria ante los Phoenix Suns».

LeBron James, que arrastra un esguince, fue baja de última hora para el choque ante los Nuggets después de jugar 40 minutos el sábado en la dolorosa derrota ante los New Orleans Pelicans, otro rival directo por la clasificación.

El pívot Anthony Davis, que el sábado se reincorporó al equipo tras un mes y medio lesionado, jugó 35 minutos ante los Nuggets y anotó 28 puntos.

Russell Westbrook le secundó con 27 puntos y 10 rebotes que no fueron suficientes frente a los Nuggets de un imperial Nikola Jokic.

El serbio, que sigue en la carrera por revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso), volvió a ser el motor de Denver con 38 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias. El base argentino Facundo Campazzo no jugó y sigue sin pisar la pista desde el 20 de marzo.

🔥 38 PTS, 18 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 🔥

Nikola Jokic WENT OFF for 38 points in LA, dropping a HUGE double-double to power the @nuggets to the win! #MileHighBasketball pic.twitter.com/cM4umSMAMW

— NBA (@NBA) April 3, 2022