La Jpsuv debe dedicarse a trabajar con la vicepresidenta del partido en Zulia, Jacqueline Faría

abril 4, 2022 - 2:07 pm



“Esta Patria es nuestra, el futuro de Venezuela nos pertenece”, expresó el militante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gianluigi Di Martino, consultado sobre la labor que hace la vicepresidenta de la tolda revolucionaria en Zulia, Jacqueline Farías.

“Por eso invito a nuestra juventud en pleno, a trabajar de la mano de la camarada, que ya se encuentra en las comunidades resolviendo, llevando propuestas, concienciando a la población sobre lo que significa el 1X10 bajo la nueva concepción del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, en la que se conocerán de primera mano las necesidades de la gente, para buscarles soluciones concretas”, explicó el joven político.

A propósito del papel de la juventud en la Patria de Bolívar, Di Martino se refirió a la migración venezolana. “Y hablando de la juventud, no puedo pasar por alto la migración. Es doloroso ver a los connacionales corriendo ese peligro que representa abandonar el país por vías inseguras, en itinerarios que los lleva a la muerte, cuando este país los necesita tanto”.

“A esos hermanos yo les digo que no hay nada más hermoso que quedarse para que, entre todos, reconstruyamos nuestro país, para que mañana o pasado nos sintamos orgullosos y podamos ver a nuestros hijos e hijas, y mirarlos a la cara y contarles como nosotros los jóvenes con nuestras manos y esfuerzo reconstruimos la Patria”, dijo.

“Y he aquí una oportunidad con Jacqueline Faría, con su experiencia, su tenacidad, su profesionalidad, su amor por el prójimo, su honestidad, su sinceridad, su capacidad y solidaridad”, expresó el joven político.

“Este es el momento, repito, porque tenemos todo el apoyo del presidente de la paz, Nicolás Maduro, un gran revolucionario, un luchador y trabajador incansable, que no deja un día que no piense en el beneficio de su pueblo, en cómo ayudarlo, cómo llevarle bienestar; lo vemos casi a diario por la televisión -¡ojo! No haciendo promesas-, sino llevando soluciones y mostrando los logros de la gente que de verdad trabaja por la Patria”, apuntó.

“Y en esa dirección, designó a la camarada Faría para que se encargue políticamente del Zulia. Y todos, repito, principalmente los jóvenes, los que amamos a esta hermosa región, le debemos brindar nuestro apoyo. Así que desde ya a trabajar de la mano de esa digna revolucionaria”, sostuvo Di Martino para añadir: “la recuperación de Zulia y Venezuela entera es tarea de todos”.

El joven activista expresó “tenemos un Presidente de altos quilates que cree en la juventud, a la que le da todo su apoyo, y la juventud debe responder con la misma altura, con la misma alegría y felicidad con la que el camarada Maduro les da las oportunidades”.

Di Martino puntualizó que la juventud debe asumir un rol protagónico en la construcción de la Venezuela próspera, esa que tanto la oposición ha agredido con los golpes de estado, pidiéndoles a los gringos más medidas unilaterales y coercitivas que se traducen en hambre para el pueblo, en falta de medicamentos, en penurias y sacrificios para los más vulnerables.

Por fortuna, dijo, que ya son bastante menos los políticos que se dedican a destruir a Venezuela, toda vez que muchos han decidido enrumbarse por los senderos democráticos, “por la vía del voto, de las elecciones”.

Más que criticar y destruir, señaló el político revolucionario, que se debe construir, “emulemos al presidente Maduro, a Jacqueline Faría, que son inconmovibles en su enfoque chavista de trabajar por la Patria y el Zulia”.

“Cada quién desde su trinchera, desde su puesto de trabajo, desde cualquier parte y en cualquier circunstancia, debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en función del desarrollo de las comunidades”, propuso.

Por supuesto, puntualizó Di Martino, esa es una labor en conjunto en la que además de la juventud, están involucradas las instituciones, empresas, entes revolucionarios en sintonía con el Gobierno revolucionario.

Reconoció Gianluigi Di Martino, que a pesar de que actualmente hay cierto descontento en la población zuliana, también es pertinente observar que, así como se han cometido acciones que generaron malestar en la población, se debe ver, igualmente, que tan pronto hubo conocimiento de esa situación, el Psuv y el Gobierno nacional se dedican con todas sus fuerzas a resolver y corregir, donde haya que corregir.

Dijo que la prioridad del presidente Maduro es llevar a la gente el mayor número de felicidad posible, “pero tampoco podemos borrar de un plumazo que le ha tocado afrontar con una oposición que solo pensaba en golpes de estado. Bueno, aún hay un sector que todavía piensa llegar al poder por la vía de la violencia”.

“Pero no nos distraigamos en lo negativo, vamos a lo positivos. Vamos todos a trabajar por la patria y por Zulia con Jacqueline Faría, vamos a enfocarnos en el futuro, en la nueva Venezuela, en la que soñaba para nosotros el presidente Chávez”, precisó.

Di Martino se considera blindado en contra del pesimismo y está convencido que tal como lo ha dicho el presidente Maduro, este 2022 es el año del despegue económico de la Patria de Bolívar. “Vamos por la Venezuela potencia y a ello entregaré todo mi ser, todas mis fuerzas, mi voluntad, mi vida de ser necesario”, remarcó el joven.