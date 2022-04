Juan Pablo Guanipa exigió ante la ONU la liberación de los presos políticos

abril 5, 2022 - 9:54 pm

Juan Pablo Guanipa, junto con un grupo de ciudadanos, protestó este martes ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para exigir la libertad plena de los presos políticos.

«Hoy venimos a la sede del PNUD en Caracas para acompañar a los presos políticos y a sus familiares. Cuando una persona está presa, su familia está presa, cuando no tiene acceso a la justicia, los procesos se retrasan, cuando no tiene acceso a la alimentación ni a la salud, todos sus derechos están conculcados», expresó Guanipa, citado en un comunicado de prensa.

Guanipa resaltó que la oposición no ha dejado de estar atenta al desarrollo de cada caso de detención arbitraria en el país por razones políticas.

«Estamos aquí para acompañarlos, para que no se sientan solos, para que sientan que hay un país que tiene que despertar ante la situación que Venezuela está viviendo, que no podemos conformarnos, que no podemos resignarnos (…) que la lucha hay que intensificarla para lograr que lo presos políticos regresen a sus casas, algunos con 18 años presos», añadió.

El dirigente dijo que busca luchar para que estos presos tengan procesos judiciales justos, atención médica, alimentación, porque «ni permiten que las familias puedan hacerles llegar sus alimentos, pero en definitiva para que puedan estar libres, y es que nunca debieron estar presos».

«Nosotros estamos conversando también con quienes están en el proceso de retomar la negociación (con el gobierno de Nicolás Maduro) para que un punto importante sea la liberación de todos los presos políticos, que de esa negociación surjan condiciones electorales, pero que también se pueda lograr que la dignidad humana de los presos políticos sea respetada», subrayó.

Guanipa aboga por la oficina de la CPI en Caracas

Sostuvo que hace votos por que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se abra en Venezuela, para poder documentar cada uno de los casos, de los presos políticos, de los perseguidos, exiliados, y de todo aquel que se sienta víctima del gobierno.

El 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo con Nicolás Maduro, con quien tuvo varias reuniones hace unos días, cuando viajó al país por invitación del gobierno.

Khan, cuya visita no fue anunciada a los medios, compareció ante la televisión pública VTV para comunicar los avances en la relación con Venezuela, desde que en noviembre decidió abrir una investigación al país para valorar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncia la oposición y diversas organizaciones.

El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones en todo el país.

EFE