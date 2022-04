James Ramos, presidente del Colegio de Contadores del Zulia: “Hay una paralización comercial por la ley de IGTF, la situación es grave”

abril 3, 2022 - 11:30 am

El presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia (CCPEZ), James Ramos Ariza, ofreció una entrevista a Noticia al Día en donde criticó la manera en la que entró en vigencia la nueva Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y señaló las fuertes consecuencias que han afectado al sector privado.

El líder gremial aseguró que desde el pasado lunes 28 de marzo, existe una paralización comercial en todo el país como consecuencia del desconocimiento sobre si se debe pagar la alícuota del 3% en las transacciones en divisas. “Existen empresas que no están recibiendo pagos en monedas extranjeras y otras que no están pagando, porque como dice el refrán, ‘el que paga mal, paga dos veces’, existe una paralización, la situación es grave”.

Ramos exhortó al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) a aclarar todos los detalles y fijar una posición. “Estos temas necesitan mayor planificación, porque la incertidumbre hace mucho daño. Esta semana ha aumentado la evasión, la no facturación, porque no existen reglas claras”.

“Es inaceptable que la ley haya entrado en vigencia el pasado lunes 28 de marzo y cuatro días después, el viernes 1 de abril, el Seniat publicó el instructivo que explica los pasos para que las personas realicen sus declaraciones fiscales”, expresó.

De la misma manera, señaló otro gran problema que afecta seriamente al sector privado: las máquinas fiscales. “No todas las máquinas fiscales tiene un software que pueda incluir el impuesto de cobro de la ley de IGTF. Si la impresora fiscal no tiene la capacidad para realizar esta función, el Seniat obliga a los empresarios a comprar nuevas máquinas fiscales, eso no tiene sentido”.

James Ramos también advirtió que en Venezuela, cualquier negocio puede ser un Sujeto Pasivo Especial, porque la Unidad Tributaria, uno de los elementos que se toma para determinar las ventas del contribuyente, está totalmente rezagada.

“Cualquier empresa puede ser un sujeto pasivo especial, entonces estamos obligando a sujetos pasivos especiales, empresas pequeñas que no tienen condiciones técnicas, tecnológicas y de estructura, a modificar su software o a comprar nuevas máquinas fiscales para hacer el proceso de retención. Hay una recarga sobre estos contribuyentes y considero que no todos los contribuyentes especiales están en condiciones óptimas para atender esta situación”, aseveró.

Además, el presidente del CCPEZ puso un ejemplo de un problema que inevitablemente se va a presentar entre los clientes. “Si vas a comprar una botella de whisky en un bodegón y ese bodegón no es un sujeto pasivo especial, tu no vas a pagar el impuesto. Pero si vas a comprar medicamentos o un producto primera necesidad, y vas a un supermercado que es un sujeto pasivo especial, vas a pagar el impuesto. Si compras una botella de whisky no pagas impuesto, pero si vas a comprar un medicamento sí. No tiene lógica”, indicó.

El contador cree que para enmendar todos los problemas que ha causado la nueva ley esta última semana en el sector comercio, el Seniat debe crear una campaña de información para que los contribuyentes entiendan y se familiaricen con el decreto de los Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

“En vez de dar una prórroga, creo que lo más importante es que el Seniat haga un comunicado, ofrezca diferentes talleres de charlas informativas, que se realicen procesos de formación de emisión a través de los distintos gremios que estamos involucrados y que podamos participar para aclarar la situación”, manifestó.

Asimismo, para Ramos es desproporcionado el porcentaje que se pretende cobrar en este impuesto, con respecto a otros países de Latinoamérica. “Este impuesto en Colombia está por el orden del 0.4%, en Argentina 0.60%, El Salvador 0.65%, República Dominicana 0%15, y aquí tenemos alícuotas del 2 y 3%, es demasiado.

