Iga Swiatek vence a Naomi Osaka y conquista el Abierto de Miami

abril 3, 2022 - 8:54 am

La joven polaca Iga Swiatek, próxima número uno del tenis femenino, derrotó este sábado a la japonesa Naomi Osaka en la final del Abierto de Miami y coronó un inédito arranque de temporada con tres títulos de WTA 1000.

Swiatek, de 20 años de edad, avasalló a la exnúmero uno mundial por 6-4 y 6-0 en apenas 80 minutos de juego. La polaca, que suma 17 partidos ganados consecutivos y no cedió un solo set en Miami, se convirtió en la primera tenista en acaparar los tres primeros títulos de WTA 1000 del año, tras sus triunfos previos en Doha en febrero y en Indian Wells en marzo.

Con un talento y fortaleza mental extraordinarios, Iga Swiatek se erige como la gran rival a batir en el circuito WTA desde la sorprendente retirada el mes pasado de Ashleigh Barty, a quien sucederá el lunes como nueva número uno.

Yet another incredible hard-court run from the most in-form player on the planet 🥵

Watch the BEST points from @iga_swiatek's #MiamiOpen campaign 👇

— wta (@WTA) April 3, 2022