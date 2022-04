Guaidó: “Oficina de la CPI en Caracas es un avance para determinar responsabilidades”

abril 1, 2022 - 10:07 am

El líder opositor Juan Guaidó calificó como positivo que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) vaya a abrir una nueva oficina de trabajo en la ciudad de Caracas.

“En Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad. El anuncio del Fiscal Karim Khan de abrir una oficina de la CPI en nuestro país es un avance para determinar responsabilidades y que se haga justicia, algo que hoy no existe para los venezolanos” manifestó Guaidó en un hilo publicado en su cuenta de Twitter la noche de este jueves 30 de marzo.

De la misma manera, el dirigente político aseguró que ahora la CPI vigilará más de cerca al gobierno venezolano, una situación que “debe alentar a seguir la denuncia, el acompañamiento y los esfuerzos por lograr el cambio en el país”.

“El gobierno ha intentado manipular con una falsa reforma judicial para simular justicia, no para resarcir a las víctimas ni asegurar la no repetición de los hechos. En Venezuela no hay justicia ni independencia de poderes, solo estarán garantizadas en democracia y libertad” aseveró.

La dictadura ha intentado manipular con una falsa reforma judicial para simular justicia, no para resarcir a las víctimas ni asegurar la no repetición de los hechos. En Venezuela no hay justicia ni independencia de poderes, solo estarán garantizadas en democracia y libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2022

Juan Molina

Noticia al Día