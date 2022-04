Filtran video de Jade Pinkett riéndose segundos después del incidente de la bofetada

abril 1, 2022 - 9:55 am

Por medio de un video filtrado en redes sociales se pudo captar el momento cuando Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, se ríe tras el golpe que el actor le propinó a Chris Rock durante la ceremonia del Oscar del domingo pasado.

Por medio de la grabación tomada desde la parte trasera de la mesa donde estaban los Smith, se observa la reacción de la también actriz una vez que Rock dice que acaba recibir un golpe.

Jada, sentada, se avienta hacia adelante riendo y rápidamente recupera la compostura, para luego seguir observando al sorprendido conductor de ese momento.

La grabación muestra el golpe desde otro ángulo y la reacción inmediata de Jada Pinkett Smith a la cachetada de su marido a Rock. “Aquí un ángulo que nadie había visto. Miren la reacción de Jada”, se puede leer en el video.

El clip, grabado por alguien sentado en lo que parece ser la tercera fila, y publicado por DJ Akademiks, revela que Jada Pinkett Smith estaba riéndose justo después del ataque.

Lo anterior causó que varios usuarios de redes sociales consideraran que se trató de un montaje pues Jada Pinkett Smith no se tomó en serio la broma realizada por el comediante Chris Rock.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Rapaport (@michaelrapaport)

Puedes leer: Will Smith se negó a abandonar la gala del Oscar tras bofetada a Chris Rock, revela la Academia

Por su parte, Rock hizo sus primeras declaraciones sobre el suceso hace pocas horas durante un espectáculo de su gira cómica. “Todavía estoy procesando lo que sucedió”, admitió.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, apuntó.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado que llevará a cabo una investigación oficial en torno al suceso y ha prometido que tomará “medidas disciplinarias” que podría consistir en la “suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos”.

Reporteindigo.com