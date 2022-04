Fallece a los 57 años la actriz Silvia Gambino, de Escenas de matrimonio

abril 4, 2022 - 1:29 pm

La actriz italiana Silvia Gambino, conocida por sus actuaciones en populares series como Escenas de matrimonio y Noche de fiesta, falleció a sus 57 años, dejando así un profundo vacío entre sus cercanos y sus admiradores.

Su ex esposo, el actor y director Alberto Closas, comunicó la noticia de su muerte a causa del cáncer.

«Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos «Rosita»», escribió Closas en Instagram.

«Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón.

Nos vemos. Ciao», añadió.

Fue precisamente Rosita Cascalejo, como lo recuerda su ex pareja, uno de sus personajes más conocidos, al cual le dio vida en Noche de fiesta, un programa para Televisión Española a cargo del director José Luis Morenoque se transmitió cada sábado entre 1999 y 2004.

Gambino nació en Palermo, Italia, pero su carrera artística cobró auge en España. Aunque hizo cine, con protagónicos en filmes como Truhanes (1983) o Torrente 3 (2005), entre otros, su carrera en el teatro es mucho más extensa, de la mano de directores como el propio Moreno, Mariano Torralba o Carlos Ballesteros. Su última obra de teatro fue Bellas y bestias, del productor Jorge Javier Vázquez.

Gran parte de su carrera también la dedicó a la televisión, con series como Qué loca peluquería, de Eloy Arenas, y En plena forma, de Hugo Stuven o programas como Encantada de la vida y Una rubia peligrosa.

People en español