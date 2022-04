Si haces esto en Semana Santa pao pao

abril 1, 2022 - 9:31 am

A las restricciones de la cuarentena por COVID-19 también se suman las cosas que no se deben hacer en Semana Santa que van desde no comer carne hasta la no intimidad

Por antiguos mitos o creencias populares, estas son algunas cosas que no se deben hacer en Semana Santa, para no “pecar”, pues así lo han estipulado desde años atrás los abuelos cada vez que se acercaba la fecha.

Por eso, a continuación, las cosas que no se deben hacer en Semana Santa según la creencia popular

No comer carne

La Biblia afirma que el pescado es el alimento que debe ser consumido por las personas; por esta y otras razones se considera pecado consumir carne dicha semana, especialmente el Viernes Santo, y se opta por los peces en cualquiera de sus presentaciones, motivo por el que es la comida predilecta de estos días.

No salir después de las tres de la tarde

Otra de las cosas que no se deben hacer en Semana Santa según la creencia popular es abstenerse de salir después de las tres de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

No regañar a los niños

En Semana Santa no se pueden utilizar los gritos y los regaños, pues estos son productos de la ira, la misma que pueden atraer al diablo. Este puede ser el mito que más agrada a los pequeños, pues habla de que se deben buscar otras formas para reprenderlos.

No clavar clavos y no limpiar la casa

La curiosa prohibición busca dos cosas: no utilizar clavos que fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de «barrer la cara de Cristo».

No subir a un árbol

Semana Santa es considerada un periodo de quietud, donde todo debe ir más lento para poder reflexionar, por ende, desde generaciones pasadas se dice que no se debe subir a un árbol, y quien lo haga se convierte en mono, esta tradición es mi arraigada a países como Colombia.

No bañarse en un río o playa

Así como se cree que quien se sube a un árbol puede convertirse en un mono, también se dice que aquellos que deciden meterse a un río o playa en los Días Santos terminan siendo peces o sirenas.

No vestir de rojo

Las imágenes representativas del demonio por lo general contienen el color rojo, pues desde hace muchos años se ha relacionado dicha figura demoniaca con este tono; es por esta razón que se debe evitar vestir de rojo en Semana Santa, para no hacer alusión al mal.

No tener sexo

Este quizá es el más sonado de todos y el que más le cuesta a la gente, pues la intimidad con la pareja es algo que, para muchos, se debe evitar durante la Semana Santa, pues se cae en pensamientos impuros que alejan del verdadero sentido de esta época: la reflexión; por ende, se dice que quien lo hace, corre el riesgo de quedarse pegado. Quienes quieren alejarse de este tipo de actos, oran para protegerse de las tentaciones.

Sin embargo, no todos las cumplen, lo ven más como un mito que como una restricción divina que puede traer consecuencias, pese a que hay algunos que se abstienen por si las moscas y no caer en el denominado “pecado”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día