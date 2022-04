España y Holanda se alían para relajar las reglas presupuestarias europeas

abril 4, 2022 - 2:13 pm

Los dos gobiernos, que resaltan las “graves consecuencias” del conflicto para Europa, se unen este lunes en Luxemburgo para plantear “crear colchones fiscales” con planes específicos a medio plazo para cada país.

Uno es liberal y campeón de los autodenominados frugales. El otro es un Gobierno de coalición progresista y del sur. La Haya y Madrid; Mark Rutte y Pedro Sánchez. En efecto, Países Bajos y España, países históricamente enfrentados en la Unión Europea por sus diferentes formas de ver las respuestas económicas a todas y cada una de las crisis la financiera de 2008; la de la pandemia; la de la crisis energética se han puesto ahora de acuerdo en torno a un non paper, un documento en el que fijan su posición en torno a un debate abierto en la UE: la reforma de las reglas fiscales, las normas presupuestarias, que llevan suspendidas dos años por la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus.

La vicepresidenta española, Nadia Calviño, señaló en una rueda de prensa en Luxemburgo para presentar el documento, que es el momento de “dejar atrás los viejos debates y prejuicios”. Y añadió: “Clasificar a países y seguir en las posiciones tradicionales que han llevado a debates divisivos y no nos han dejado progresar en los últimos años no es productivo ahora”.

Por su parte, la ministra de Finanzas de Países Bajos, Sigrid Kaag, destacó el “momento de crisis y sufrimiento humano” en el que llega la posición común entre los dos países: “El punto político aquí es no perder energía y tiempo en diferencias superficiales, centrémonos en terreno común, construyamos desde el terreno común y demostremos a nuestros ciudadanos y contribuyentes que la UE es realmente más que un mercado interior, es una comunidad de valores”.

“Este paper ha sido suscrito en un contexto de repuesta a la pandemia y a la guerra de Ucrania y el hecho de que dos países, España y Holanda, que tradicionalmente han tenido visiones divergentes en estos temas, muestra la necesidad de encontrar unidad y determinación para responder a un reto común”, ha insistido Calviño.

➡️VP @NadiaCalvino: Today Spain & the Netherlands sign a joint paper calling for a renewed European fiscal framework, that is fit for current and future challenges. We are also calling for a roadmap to complete the Banking Union & strengthen Capital Markets Union.

🇪🇸🤝🇳🇱 pic.twitter.com/k1lf2TKcUj

— Asuntos Económicos y Transformación Digital (@_minecogob) April 4, 2022