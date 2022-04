¿Es este un buen momento para invertir en acciones europeas?

abril 1, 2022 - 5:34 pm

La crisis entre Ucrania y Rusia escaló trágicamente hasta su consecuencia más grave, la guerra se declaró y en menos de 5 días ya se cuentan en centenares las muertes de civiles, y ni hablar de las muertes militares de ambos bandos. La guerra es el fracaso último de la diplomacia y a pesar de que se están haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo entre ambas naciones y de esta manera se llegue al cese de hostilidades, el panorama es demasiado incierto para hacer pronósticos certeros.

La declaración formal de guerra provocó que en menos de un día los valores rusos se desplomaran y que las reacciones de los mercados en el resto del mundo empezaran a mostrar su nerviosismo. No obstante, para el 5to día del conflicto el resto del mundo empezó a reaccionar y varios países empezaron a mostrar su apoyo a Ucrania, lo cual produjo el efecto contrario, una recuperación de muchos de los mercados europeos y estadounidenses, mientras que el rublo y los mercados rusos se encuentran en mínimos históricos, como pudimos ver los gráficos de mercado en Brókers como TRADE.com. Es por ello que preguntarse si es buena idea adquirir activos europeos en estas circunstancias es más que válido, e intentaremos analizar la situación desde un punto de vista meramente objetivo.

La situación actual de los mercados europeos

Números rojos, la mejor forma de entender la alta volatilidad de los mercados en estos momentos, la mayoría de quienes invirtieron horas antes del estallido de la guerra han perdido mucho dinero, y esto era de esperarse, ya que la situación de crisis resonaba en todo el mundo. De hecho, tal parece ser que los únicos que no esperaban el ataque ruso eran los propios ucranianos, quienes dormían plácidamente en sus casas y se preparaban a ir al trabajo al día siguiente, mostrando como el gobierno, de manera irresponsable, no hacía nada para prepara a sus ciudadanos para un escenario como ese.

Esto, al final, solo maximizará el número de muertos y clavará una fuerte estocada en los mercados de todo el mundo si el conflicto no logra contenerse y se convierte en una contienda global entre la OTAN y los aliados de Rusia. Europa no hacía nada, la propia OTAN no hacía nada, e incluso Estados Unidos se conformó con, entre sonrisas, aplicar más sanciones a Rusia.

Tal parece que, después de 5 días, los miembros de la Unión Europea empezaron a considerar enviar ayuda a Ucrania, lo cual provocó un incremento de los valores, aunque no el suficiente para considerar que los mismos se han recuperado.

Las guerras reactivan la economía

A pesar de ser eventos trágicos, las guerras suelen estimular las economías, al menos de los países que no las están sufriendo. Esto es debido a que la mayoría de las empresas aprovechan la situación para mejorar su posición frente a la imagen pública, haciendo donaciones, dando declaraciones a favor de las víctimas de la guerra y contribuyendo con la ayuda internacional.

Además de esto, los movimientos de capital empiezan a ser mayores, por lo que las transacciones en plataformas como TRADE.com pueden llegar a ser beneficiosas si estás atento a los acontecimientos. En el caso particular de Rusia vs Ucrania, esta reactivación no se hará esperar, en especial, ya que empezó a enviarse ayuda a las víctimas del conflicto. Claro está, si el conflicto se convierte en una guerra mundial, nadie en particular saldrá ganando, puesto que, en nuestros tiempos, la destrucción sería inimaginable.

Peor escenario posible | Pexels.com

Pero si se llega a un acuerdo pronto y se evita involucrar a todo el poderío de la OTAN contra Rusia, probablemente veremos una recuperación significativa ante las buenas noticias. Cabe destacar que, por un lado, Rusia no está económicamente tan estable como para financiar una guerra demasiado larga contra Ucrania, mucho menos contra la OTAN, pero el país tiene un poderío militar enorme y posee varias ojivas nucleares, por lo que el escenario de guerra total es, como mínimo, altamente preocupante.